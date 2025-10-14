Kal Ka Mausam, 15 October: उत्तर भारत में ठंड की शुरुआत, इन राज्यों में होगी बारिश 

Representational Image | PTI

Kal Ka Mausam, 15 October: देश में मानसून का असर अब धीरे-धीरे कम हो रहा है. वहीं उत्तर भारत में तापमान में गिरावट के कारण सुबह और शाम हल्की ठंड महसूस हो रही है. उत्तर भारत में ठंडी हवाएं चलने की वजह से कई राज्यों में सर्दी का असर दिखने लगा है. दिवाली खत्म होते ही दिल्ली समेत कई राज्यों में कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना है. बात करें कल के मौसम की तो 15 अक्टूबर बुधवार को देश के कई राज्यों में कल मौसम साफ और सुहावना रहेगा. दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड और हिमाचल में हल्की ठंड महसूस होगी. जबकि तमिलनाडु, केरल, ओडिशा और महाराष्ट्र में बारिश के आसार हैं. आइये जानते हैं कल देशभर में मौसम का मिजाज कैसा रहेगा.

कल का मौसम दिल्ली

दिल्ली में कल मौसम साफ रहेगा. सुबह शाम तापमान में गिरावट रहेगी. अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रहेगा.

कल का मौसम उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश में कल सभी जिलों का मौसम साफ रहेगा. तापमान में गिरावट जारी रहेगी, जिससे सुबह और शाम ठंड का अहसास होगा.

कल का मौसम बिहार

बिहार में भी तापमान अब गिरने लगा है. तापमान में लगातार गिरावट के कारण सुबह और शाम हल्की ठंड रहेगी.

कल का मौसम झारखंड

झारखंड में 15 अक्टूबर को आसमान साफ रहेगा. अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस रहेगा. रात में हल्की ठंड रहेगी.

कल का मौसम उत्तराखंड

उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में ठंड लौट आई है. मैदानों में भी तापमान की गिरावट से ठंड महसूस होने कगी है. प्रदेश की राजधानी देहरादून में कल अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस रहेगा. दिन में धूप और सुबह और रात में ठंड का अहसास रहेगा.

कल का मौसम हिमाचल प्रदेश

हिमाचल में कल मौसम साफ रहेगा. अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस रहेगा. पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के कारण ठंड बढ़ रही है. 15 से 17 अक्टूबर तक मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन रातें खूब सर्द होंगी.

कल का मौसम राजस्थान

राजस्थान में पूर्वी हवाओं के सक्रिय होने से अधिकांश इलाके शुष्क रहेंगे. जयपुर, जोधपुर, बाड़मेर, चुरू और सीकर में दिन में तापमान बढ़ेगा और रातें ठंडी रहेंगी. अक्टूबर के आखिरी सप्ताह तक तेज सर्दी की संभावना है.

कल का मौसम महाराष्ट्र

मौसम विशेषज्ञों ने दिवाली के त्योहार तक राज्य में कई जगहों पर बारिश की संभावना जताई है. 15 से 20 अक्टूबर के बीच, यानी नरक चतुर्दशी तक, जगह-जगह बादल छाए रहने की संभावना है. मौसम विभाग के अनुसार, बुधवार और गुरुवार को पुणे, अहिल्यानगर, कोल्हापुर और सतारा जिलों में बिजली के साथ बारिश संभव है. मंगलवार से ही सांगली और सोलापुर जिलों में बारिश की संभावना है. मराठवाड़ा में, नांदेड़, लातूर, धाराशिव जिलों में मंगलवार से, जबकि छत्रपति संभाजीनगर, जालना, परभणी और बीड जिलों में बुधवार से बारिश होने की संभावना है.