What Is ‘Jio Eat’ Scam? क्या है 'जियो ईट' घोटाला? रिपोर्ट कहती है कि साइबर फ्रॉड रिलायंस जियो से जुड़े फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म के रूप में फर्जी वेबसाइट के जरिए लोगों को ठग रहे हैं, जानिए तरीका

नई दिल्ली, 17 जून: "जियो ईट" स्कैम कथित तौर पर जालसाजों के लिए लोगों को ऑनलाइन ठगने का एक नया तरीका बनकर उभरा है. रिपोर्ट के अनुसार, इस घोटाले को चलाने के लिए "जियो ईट" नामक एक फर्जी वेबसाइट का इस्तेमाल किया जा रहा है. यह कथित तौर पर भरोसेमंद दिखने के लिए रिलायंस जियो ब्रांड नाम का इस्तेमाल करता है. कथित तौर पर वेबसाइट फूड डिलीवरी सेवाएं देने का दिखावा करती है और छूट या डील की तलाश करने वाले लोगों को टार्गेट करती है. अधिकारियों ने रिलायंस जियो और "जियो ईट" प्लेटफॉर्म के बीच किसी भी आधिकारिक लिंक की पुष्टि नहीं की है. यह भी पढ़ें: Online Scam in Mumbai: सावधान! 9 रुपये के पेमेंट के बाद महिला ने गंवाए 99 हजार रुपये, फर्जी ‘Urban Club’ ऐप से ठगी

फर्जी "जियो ईट" वेबसाइट कथित तौर पर फूड डिलीवरी के बहाने यूजर डेटा एकत्र कर रही है. "जियो ईट" प्लेटफॉर्म कथित तौर पर एक असली फूड डिलीवरी वेबसाइट की तरह दिखने के लिए डिज़ाइन किया गया है. Inc42 की एक रिपोर्ट के अनुसार, ऑनलाइन स्कैमर्स ने कथित तौर पर यूजर्स को ठगने के लिए "जियो ईट" नामक एक फर्जी वेबसाइट बनाई है. "जियो ईट" वेबसाइट पर रिलायंस जियो का लोगो है और रिलायंस रिटेल से जुड़ा होने का दावा किया गया है. यह प्लेटफॉर्म लगभग 10 दिनों से सक्रिय है, जिसमें कई यूजर्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शिकायतें की हैं.

Hey reliance jio. Someone is using your company's name to run a fake food delivery service. They call themselves "Jio Eat" and over that they also run ads on youtube. They also have a website: ( https://t.co/NiXP6yzs9K ). Please look onto this. @reliancejio @RIL_Updates pic.twitter.com/NRZoRfxC1a

@JioCare A big scam has been operational in name of #Jioeat, where the site show lucrative offers via @YouTube ads, and payment of INR 99 through fake @Razorpay site sends OTP of INR 30099. One can find other similar cases on X. @Cyberdost Can you please take this site down? pic.twitter.com/6HpY93d7xb

