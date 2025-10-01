NCRB Report 2023 On Maharashtra: एनसीआरबी रिपोर्ट में खुलासा, भ्रष्टाचार के मामलों में महाराष्ट्र सबसे आगे, जानिए अन्य अपराधों की स्थिति

(Photo Credits File)

NCRB Report 2023 On Maharashtra: महाराष्ट्र, जहां अपनी तेज़ रफ्तार जिंदगी के लिए जाना जाता है, वहाँ भ्रष्टाचार और अपराध के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं. राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2023 में महाराष्ट्र ने भ्रष्टाचार रोधी अधिनियम (Prevention of Corruption Act) के तहत देश में सबसे अधिक 763 मामले दर्ज किए हैं. इसके बाद उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है, जहाँ 216 मामले सामने आए हैं.

कॉपीराइट उल्लंघन में भी महाराष्ट्र सबसे आगे



रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ है कि महाराष्ट्र में कॉपीराइट उल्लंघन के 335 मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें 340 लोग पीड़ित होने का दावा करते हैं। इसके बाद कर्नाटक में 204 और उत्तर प्रदेश में 198 मामले दर्ज हुए. यह भी पढ़े: NCRB रिपोर्ट 2023: भारत में साइबर क्राइम 31% का भारी उछाल, एक साल में सड़क हादसों में 173826 लोगों की मौत

IT अधिनियम उल्लंघन में महाराष्ट्र का छठा स्थान



सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (IT Act) के तहत महाराष्ट्र में 960 मामले दर्ज किए गए हैं, जिससे वह इस सूची में छठे स्थान पर है. इस मामले में कर्नाटक सबसे आगे है, जहाँ 21,870 मामले दर्ज किए गए हैं.

महाराष्ट्र में अपराध दर और कुल अपराध



2023 में महाराष्ट्र की अपराध दर 470.4 रही, जो राष्ट्रीय औसत 448.3 से अधिक है. अपराध दर का मतलब है प्रति लाख आबादी पर दर्ज अपराधों की संख्या, जो राज्य की जनसंख्या को ध्यान में रखकर अपराध की बेहतर तस्वीर पेश करती है. महाराष्ट्र अपराध दर के मामले में नौवें स्थान पर है, जबकि केरल में यह सबसे अधिक 1,631.2 दर्ज की गई है। कुल मिलाकर, महाराष्ट्र में 2023 में 5.96 लाख अपराध दर्ज किए गए, जो देश में उत्तर प्रदेश के बाद दूसरे स्थान पर है.

मुंबई में अपराधों में गिरावट



राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) की रिपोर्ट के अनुसार, मुंबई में हिंसक अपराधों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है. हालांकि, विशेषज्ञों का कहना है कि इसके साथ-साथ साइबर और आर्थिक अपराधों में तेज़ी हो रही है.

अपराध के आंकड़ों में बड़ी गिरावट



रिपोर्ट के अनुसार, साल 2023 में मुंबई पुलिस ने भारतीय दंड संहिता (IPC) और विशेष स्थानीय अधिनियमों (SLL) के तहत कुल 65,441 मामले दर्ज किए, जबकि 2022 में यह संख्या 89,098 थी — यानी 27% की गिरावट.

मुंबई का रैंक



दर्ज अपराधों की संख्या में मुंबई देश में पांचवें स्थान पर रही, जबकि अपराध दर के मामले में मुंबई 17वें स्थान पर रही। वर्ष 2022 में मुंबई दर्ज अपराधों के मामले में दूसरे स्थान पर थी और अपराध दर में 11वें स्थान पर थी.

प्रमुख अपराधों में गिरावट



रिपोर्ट के मुताबिक, हत्या, हमले, लूट, चैन स्नैचिंग, जबरन वसूली, घर में सेंधमारी, वाहन चोरी, बलात्कार और छेड़छाड़ जैसे अपराधों में 55% तक की गिरावट दर्ज की गई है.

महिलाओं, बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों पर अपराध भी घटे

महिलाओं के खिलाफ अपराधों में 2.5 % की कमी

बच्चों के खिलाफ अपराधों में 2.1 % की गिरावट

वरिष्ठ नागरिकों के खिलाफ अपराधों में 9 % की कमी

बढ़ते साइबर और आर्थिक अपराध



रिपोर्ट में यह भी इशारा किया गया है कि साइबर और आर्थिक अपराधों में लगातार वृद्धि हो रही है, जिनमें से कई अब भी कानूनी दायरे से बाहर हैं.