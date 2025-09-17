Navi Mumbai Airport: इंतजार खत्म! नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट 30 सितंबर से होगा शुरू, मिला 'NMI' IATA कोड

Navi Mumbai International Airport: नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट (एनएमआईए), जो पनवेल और उलवे के पास स्थित है, जिसके शुरू होने का इलाके में लोग लंबे समय से बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, अब उनका यह इंतजार खत्म होने वाला है. नवी मुंबई और आस-पास के जिलों में रहने वाले लोगों के लिए यह खुशखबरी है कि एनएमआईए को आईएटीए लोकेशन कोड ‘NMI’ मिल चुका है, जबकि मुंबई के वर्तमान छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट का कोड ‘BOM’ ही रहेगा. इसके अलावा, एनएमआईए का आईसीएओ कोड VANM है. ‘NMI’ IATA कोड मिलने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों इस महीने 30 सितंबर को यह एयरपोर्ट आम जनता के लिए शुरू हो जाएगा.

लोगों को यात्रा को लेकर मिलेगा अतरिक्त विकल्प

मुंबई से सटे नवी मुंबई में इस एयरपोर्ट के शुरू होने से मुंबईवासियों को अतिरिक्त हवाई यात्रा का विकल्प मिलेगा और बढ़ती हवाई यात्रा की मांग को पूरा करने में यह एयरपोर्ट अहम भूमिका निभाएगा. यह भी पढ़े: Navi Mumbai International Airport: नवी मुंबई का इंटरनेशनल एयरपोर्ट जल्द होगा शुरू, देखें भीतर से कैसा है नजारा;VIDE

कोड्स का क्या है महत्व?

आईएटीए कोड विमानन और माल ढुलाई उद्योग में मानकीकृत पहचान प्रदान करते हैं, जिससे टिकटिंग और सामान लेबलिंग में आसानी होती है.वहीं, आईसीएओ कोड वायु यातायात प्रबंधन और उड़ान गतिविधियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं. फ्लाइट बुकिंग करते समय यात्रियों को एयरपोर्ट कोड की पुष्टि करनी चाहिए, क्योंकि नवी मुंबई एयरपोर्ट को अब ‘NMI’ के रूप में चिह्नित किया जाएगा.

एयरलाइंस और फ्लाइट शेड्यूल

एयरपोर्ट के संचालन के बाद इंडिगो और अकासा एयर ने पहले ही एनएमआईए से उड़ान भरने की पुष्टि कर दी है. इंडिगो शुरुआत में दिन में 18 फ्लाइट्स संचालित करेगा, जो 15 से अधिक शहरों को जोड़ेंगी. यह संख्या मार्च 2026 तक बढ़कर 79 फ्लाइट्स तक पहुंच जाएगी, जिनमें 14 अंतरराष्ट्रीय गंतव्य शामिल होंगे.

अकासा एयर 100 घरेलू विमान चलाएगी

अकासा एयर भी शुरुआत में लगभग 100 घरेलू फ्लाइट्स प्रति सप्ताह चलाएगी, जो नवंबर 2026 तक बढ़कर 300 से अधिक घरेलू और 50 अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट्स प्रति सप्ताह हो जाएंगी.