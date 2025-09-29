Powai Shocker: मुंबई के पवई में 60 वर्षीय रिटायर्ड एयरलाइन कर्मचारी ने तकिए से गला दबाकर की पत्नी की हत्या, पुलिस ने किया गिरफ्तार

(प्रतिकात्मक तस्वीर)

Powai Shocker: मुंबई के पवई इलाके में शनिवार रात एक सनसनीखेज घटना में 60 वर्षीय रिटायर्ड एयरलाइन कर्मचारी राजीव चंद्रकांत लाला ने अपनी 54 वर्षीय अलग रह रही पत्नी शालिनी देवी की कथित तौर पर तकिए से गला दबाकर हत्या कर दी. पुलिस ने मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

दोनों की 1993 में हुई थी शादी

पुलिस के अनुसार, राजीव और शालिनी की शादी 1993 में हुई थी, लेकिन घरेलू विवादों के कारण 1995 से वे अलग-अलग रह रहे थे। शालिनी अंधेरी-कुर्ला रोड पर स्थित अपने घर में रहती थीं. शनिवार रात राजीव कुछ दस्तावेज लेने शालिनी के पवई स्थित घर पहुंचा. इस दौरान दोनों के बीच तीखी बहस हुई, जो हिंसक झगड़े में बदल गई.गुस्से में आकर राजीव ने कथित तौर पर तकिए से शालिनी का गला घोंट दिया, जिससे उनकी मौत हो गई. यह भी पढ़े: Navi Mumbai Murder Case: आरोपी सात दिन की पुलिस रिमांड पर, हत्या का था आरोप

घटनास्थल पर मिले सबूतों से पुलिस को मिली मदद

वारदात के बाद राजीव ने मौके से भागने की कोशिश की, लेकिन जल्दबाजी में वह अपना मोबाइल फोन और कार की चाबी घटनास्थल पर छोड़ गया. इन सबूतों की मदद से पुलिस ने तुरंत उसकी पहचान की और उसे गिरफ्तार कर लिया.

पुलिस ने शुरू की जांच

पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर राजीव चंद्रकांत लाला को गिरफ्तार कर लिया है. उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया. वहीं पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि हत्या की मंशा क्या थी और क्या यह पूर्व नियोजित थी.