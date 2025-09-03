Jashpur Accident: छत्तीसगढ़ के जशपुर में तेज रफ़्तार कार का कहर, अनियंत्रित होकर गणेश विसर्जन जुलूस में जा घुसी, तीन की मौत, 22 घायल
(Photo Credits Twitter)

Jashpur Accident: छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में बीती रात एक दर्दनाक हादसा हुआ, जब एक तेज रफ्तार और अनियंत्रित कार गणेश प्रतिमा विसर्जन जुलूस में जा घुसी. इस भीषण हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि 22 अन्य लोग घायल हो गए. जिससे पूरे जशपुर जिले में मातम फ़ैल गई है. खबर सुनने के बाद हर कोई सदमें में हैं

कार चालक को हिरासत में लिया गया

जशपुर के पुलिस अधीक्षक शशिमोहन सिंह ने बताया कि कार चालक को हिरासत में ले लिया गया है. हादसे के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया, जिसे नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की. घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है. यह भी पढ़े: Chhattisgarh: तीर्थ यात्रियों को लेकर जा रही बस जशपुर में पलटी, ड्राइवर को नींद आने से हादसा; कई यात्री घायल

पीड़ित परिवारों की स्थिति

हादसे के बाद मृतकों के परिवारों में मातम छा गया है. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. घायलों के परिवार भी सदमे में हैं और अपने प्रियजनों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना कर रहे हैं.