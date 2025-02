Hamas in PoK: जैश और लश्कर ने हमास से मिलाया हाथ, POK में किया बड़ा शक्ति प्रदर्शन; भारत में खून-खराबे की दी धमकी (Watch Video)

Hamas in PoK: पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) के रावलकोट में आतंकवादी संगठनों जैश-ए-मोहम्मद (JeM) और लश्कर-ए-तैयबा (LeT) ने एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया. इस दौरान आतंकियों ने बाइकों और घोड़ों पर रैली निकाली और मंच पर हमास के झंडे लहराए. कार्यक्रम में हमास के नेताओं को वीआईपी ट्रीटमेंट दिया गया, जिससे पाकिस्तान और हमास के गहरे संबंधों की पुष्टि होती है. कश्मीर सॉलिडेरिटी डे के मौके पर आयोजित इस कार्यक्रम में जैश के आतंकियों ने ऐलान किया कि हमास और पाकिस्तानी जिहादी संगठन अब एक साथ काम करेंगे.

कार्यक्रम में जैश-ए-मोहम्मद के प्रमुख मसूद अजहर के भाई तल्हा सैफ, जैश कमांडर असगर खान कश्मीरी, मसूद इलियास और लश्कर के शीर्ष नेता मौजूद थे.

Jaish-e-Muhammad and Lashkar-e-Toiba with Hamas in Rawalakot of PoK. Indian agencies are tracking development. #Hamas #Kashmir #PoK pic.twitter.com/KkPbYAKeSI

— Manish Shukla (@manishmedia) February 6, 2025