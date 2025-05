दुश्मन के ड्रोन और विमान होंगे ढेर! नया एयर डिफेंस सिस्टम खरीदेगी भारतीय सेना, 48 लॉन्चर-85 मिसाइलों के लिए टेंडर जारी

नई दिल्ली: भारतीय सेना ने दुश्मन के विमानों, हेलिकॉप्टरों और ड्रोन को मार गिराने की अपनी ताकत को और मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है. रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार, सेना ने 'मेक इन इंडिया' पहल के तहत "शोल्डर फायर किए जाने वाले नेक्स्ट जनरेशन वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम" (VSHORADS-NG) की खरीद के लिए टेंडर जारी किया है.

इस रक्षा प्रणाली की खासियत यह है कि इसे एक सैनिक अपने कंधे पर रखकर चला सकता है और यह दुश्मन के कम ऊंचाई पर उड़ने वाले एयरक्राफ्ट, हेलिकॉप्टर या ड्रोन को कुछ ही सेकंड में गिराने में सक्षम होती है.

भारतीय सेना ने इस टेंडर के तहत कुल, 48 लॉन्चर यूनिट्स, 85 मिसाइलें और अन्य जरूरी उपकरणों की मांग की है. यह पूरा सौदा ‘मेक इन इंडिया’ योजना के तहत किया जाएगा, जिसका उद्देश्य है कि रक्षा उपकरणों का निर्माण देश में ही हो, जिससे आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिले.

Indian Army issues tender to procure shoulder-fired Very Short Range Air Defence Systems (Next Generation) to take out enemy aircraft, choppers and drones. The Army has placed requirements for 48 launchers, 85 missiles along with other required equipment, under 'Make in India':…

