VIDEO: 'इतना जूता लगाएंगे,अपनी शक्ल भूल जाओगे.. महिला पुलिस सब इंस्पेक्टर ने बुजुर्ग को दी धमकी, उन्नाव का वीडियो आया सामने

Female police sub-inspector misbehaved with an elderly woman (Credit-@Jajeetkp)

Unnao News: पुलिस अधिकारियों (Police Officers)के रोजाना ऐसे कई वीडियो सामने आते है, जहांपर वे गरीब या आम जनता को वर्दी का रौब दिखाते हुए दिख जाते है. देश के सभी शहरों से इस तरह के कई वीडियो सामने आ चुके है. अब ऐसा ही एक मामला उन्नाव (Unnao) से सामने आया है. यहांपर एक महिला सब इंस्पेक्टर (Female Sub Inspector) ने इस बुजुर्ग महिला के साथ बदसलूकी की. इस दौरान महिला सब इंस्पेक्टर गुस्सा होकर बुजुर्ग से कहती है की ,' ये बुढा, सुनों मेरी बात, इतना जूता लगाएंगे की शक्ल भूल जाओगे अपनी.

ये अधिकारी यही नहीं रूकती, इसके बाद कहती है ,' तुम्हारे बाप के नौकर नहीं है, समझ गई तुम. इस घटना का वीडियो सामने आने के बाद लोगों में महिला अधिकारी को लेकर नाराजगी फैल गई है. इस वीडियो (Video) को सोशल मीडिया X पर @Jajeetkp नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Kanpur: वर्दी का रौब! छात्र को सब इंस्पेक्टर ने जमकर जड़े थप्पड़, मारी लात, कानपुर का वीडियो आया सामने; VIDEO

महिला पुलिस अधिकारी की बुजुर्ग से बदसलूकी

क्या है पूरा मामला?

उन्नाव (Unnao) जिले के सदर कोतवाली में तैनात इस महिला पुलिस सब इंस्पेक्टर का नाम उमा अग्रवाल है. बताया जा रहा है की एक गांव में महिला अधिकारी मुकदमे से सबंधित नोटिस देने आई थी. इस दौरान महिला अधिकारी का पारा हाई हो गया. उनकी इस बातचीत का वीडियो किसी ने रिकॉर्ड कर लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया.

महिला अधिकारी पर कार्रवाई

इस घटना के बाद वरिष्ठ अधिकारीयों ने कार्रवाई करते हुए महिला अधिकारी को लाइन हाजिर कर दिया है. बता दें की ऐसे कई वीडियो सामने आ चुके है, जिसमें पुलिस अधिकारीयों की तरफ से आम लोगों के साथ मारपीट भी की गई है. इस वीडियो के सामने आने के बाद लोगों ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाएं है.पुलिस विभाग ने स्पष्ट किया है कि जीरो टॉलरेंस पॉलिसी ( Zero Tolerance Policy) के तहत किसी भी तरह के दुर्व्यवहार पर सख्त अनुशासनात्मक कदम उठाए जाएंगे. जांच पूरी होने के बाद संबंधित एसआई (SI) के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.