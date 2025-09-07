Aaj Ka Muasam, 08 September 2025: कैसा रहेगा आज का मौसम? Gujarat और Rajasthan में मूसलाधार बारिश का अलर्ट, IMD ने जारी की चेतावनी

Photo- @Indiametdept/X

आज का मौसम, 08 सितंबर 2025: मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, 8 सितंबर, सोमवार को गुजरात (Gujarat Rain Alert) और राजस्थान (Rajasthan Rain Alert) में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है. वहीं, कुछ इलाकों में बारिश का स्तर 30 सेंटीमीटर से भी ज्यादा हो सकता है. खासकर उत्तरी गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ में भारी बारिश की संभावना है. राजस्थान के कई हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है. कोंकण क्षेत्र में भी भारी से बहुत भारी बारिश देखने को मिल सकती है. इसके अलावा, जम्मू, हिमाचल प्रदेश (Himachal Weather Update), पंजाब, मध्य महाराष्ट्र (Mumbai Rain Update) और उत्तराखंड में भी हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है.

मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि 8 से 13 सितंबर तक उत्तराखंड (Uttarakhand Rain Update और उत्तर प्रदेश (Up Weather Update) के विभिन्न हिस्सों में रुक-रुक कर भारी बारिश होगी.

MP और छत्तीसगढ़ में भारी बारिश की आशंका

पूर्वी और मध्य भारत की बात करें तो ओडिशा में 8, 10 और 13 सितंबर को भारी बारिश होने की संभावना है. वहीं, 11 और 12 सितंबर को यहां भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है. मध्य प्रदेश (MP Rain Update), विदर्भ और छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh Weather Update) के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में भी अलग-अलग तारीखों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है.

असम, मेघालय व अरुणाचल में बिगड़ेगा मौसम

पूर्वोत्तर भारत (Northeast Weather Update) में, असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में 11 से 13 सितंबर के बीच भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है. 12 और 13 सितंबर को नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम और त्रिपुरा में भी मौसम बिगड़ सकता है.

दक्षिण भारतीय राज्यों में जारी रहेगी बारिश

दक्षिण भारत (South India Weather Update) में, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में भी अगले कुछ दिनों तक बारिश जारी रहेगी. खासकर तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में अगले 5 दिनों तक तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना है.

मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट

मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने और उन इलाकों में अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है, जहां अत्यधिक बारिश की चेतावनी जारी की गई है. निचले इलाकों में रहने वालों को जलभराव से सावधान रहने की जरूरत है.