Kal Ka Mausam, 18 August 2025: कल आपके शहर में बारिश होगी या नहीं? देखें मौसम विभाग का पूर्वानुमान, फिर बनाएं कहीं बाहर जानें का प्लान

Photo- @Indiametdept

Tomorrow Weather Forecast: भारत मौसम विभाग (IMD) ने कल, 18 अगस्त 2025 के लिए अपना पुर्वानुमान (Kal Ka Muasam) जारी कर दिया है. मौसम विभाग ने बताया कि बंगाल की खाड़ी के पश्चिमी भाग में एक निम्न दबाव का क्षेत्र (Low Pressure Area) बन गया है. अगले 24 घंटों में यह और मज़बूत होकर एक अवदाब का रूप ले सकता है. इसके चलते सोमवार को देश के कई हिस्सों में भारी बारिश होने की संभावना है. गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात में अगले कुछ दिनों तक मूसलाधार बारिश का दौर जारी रहेगा. 17 से 19 अगस्त तक कोंकण क्षेत्र (जिसमें मुंबई और गोवा शामिल हैं) और मध्य महाराष्ट्र के घाट इलाकों में बहुत भारी बारिश का अलर्ट (Rain alert) है.

19 और 20 अगस्त को गुजरात क्षेत्र और सौराष्ट्र में बारिश का सबसे ज़्यादा असर देखने को मिलेगा. इन इलाकों में तेज हवाएं भी चल सकती हैं, जिनकी गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक होगी.

दक्षिण भारत में मूसलाधार बारिश (Heavy rain in South India)

दक्षिण भारत के कई राज्यों में भी भारी बारिश होगी. कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केरल के तटीय इलाकों में अगले दो दिनों तक भारी बारिश होने की संभावना है. खासकर 18 अगस्त को तेलंगाना और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के कई हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है. यहां तेज हवाओं के साथ गरज और बिजली गिरने की भी संभावना है.

पूर्वी और मध्य भारत का हाल (The situation in eastern and central India)

ओडिशा और छत्तीसगढ़ के दक्षिणी हिस्सों में आज अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी (Heavy Rain Warning) जारी की गई है. मध्य प्रदेश और विदर्भ क्षेत्र में भी अगले कुछ दिनों तक लगातार बारिश होगी. इसके अलावा, 21 से 23 अगस्त के बीच झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों में भारी बारिश की संभावना है. मौसम विभाग ने कहा है कि इन इलाकों में गरज के साथ बिजली गिर सकती है, इसलिए लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है.

उत्तर भारत में बारिश और अलर्ट (Rain and Alert in North India_

उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में 17 से 19 अगस्त तक लगातार बारिश होगी. आज यानी 18 अगस्त को हिमाचल और उत्तराखंड में कई जगहों पर भारी बारिश का अलर्ट (Heavy Rain Alert) है. इसके अलावा, 18 अगस्त को दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में भी भारी बारिश हो सकती है. इन इलाकों में पहाड़ी नदियों में बाढ़ और भूस्खलन का खतरा बढ़ सकता है.

पूर्वोत्तर में भी बारिश (Rain in Northeast)

अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम और त्रिपुरा में आज और आने वाले दिनों में लगातार बारिश होने की संभावना है. 20 अगस्त के बाद इस क्षेत्र में बारिश तेज हो सकती है.