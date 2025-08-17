Delhi Rain: दिल्ली की बारिश में ई-रिक्शा ठप, ट्रैक्टर बना मेट्रो यात्रियों का सहारा; VIDEO वायरल

Photo @NCMIndiaa/X

New Delhi Weather Today News: दिल्ली में भारी बारिश (Heavy Rain in Delhi) ने राजधानी की सड़कों को तालाब में बदल दिया है. कई जगहों पर जलभराव (Water Logging) के कारण बैटरी रिक्शा (E Rickshaw) और अन्य छोटे वाहन ठप हो गए हैं. ऐसे में लोगों ने एक नया तरीका खोज निकाला है. अब ट्रैक्टर (Tractor) यात्रियों को सीधे मेट्रो स्टेशन (Delhi Metro) पहुचा रहे हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो (Viral Video) में साफ दिखाई दे रहा है कि लोग पानी से भरी सड़कों को पार करने के लिए ट्रैक्टरों पर सवार हो रहे हैं. खेती के लिए इस्तेमाल होने वाला ट्रैक्टर अब राजधानी में लोगों की जान बचाने का जरिया बन गया है.

लोग भी इस अनोखे जुगाड़ को देखकर हैरान हैं और कह रहे हैं कि दिल्ली में ट्रैफिक जाम (Delhi Traffic Jam) और जलभराव से निपटने के लिए ट्रैक्टर अब सबसे भरोसेमंद सवारी बन गए हैं.

ये भी पढें: PM Modi on Kejriwal: ‘नकारात्मक राजनीति से दिल्ली को मुक्ति मिली’, केजरीवाल पर पीएम मोदी का बड़ा हमला

दिल्ली की बारिश में ट्रैक्टर बने मेट्रो यात्रियों के सहारे

Tractors replaced the Battery Rickshaws as the last mile connectivity for #DelhiMetro pic.twitter.com/ErAPXEupwE — NCMIndia Council For Men Affairs (@NCMIndiaa) August 17, 2025

18 अगस्त तक भारी बारिश का अलर्ट

दिल्ली और एनसीआर (Delhi and NCR) में रविवार को भारी बारिश ने फिर आफत खड़ी कर दी. लाजपत नगर, आरके पुरम, लोदी रोड से लेकर दिल्ली-हरियाणा बॉर्डर तक कई इलाकों में जलभराव हो गया. मौसम विभाग ने 18 अगस्त तक भारी बारिश (18 August Ka Mausam) का अलर्ट जारी किया है.