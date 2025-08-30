दिल्ली में बारिश, UP-बिहार समेत 15 राज्यों में अलर्ट, जानें आज आपके शहर में कैसा रहेगा मौसम

Aaj Ka Mausam: दिल्ली वालों के लिए मौसम इन दिनों राहत और आफत दोनों एक साथ लेकर आया है. शुक्रवार को दिन भर हुई रिमझिम बारिश ने गर्मी से तो छुटकारा दिला दिया, लेकिन अब यही बारिश मुसीबत बनती जा रही है. तापमान गिरकर 32 डिग्री तक आ गया है, जिससे मौसम (Today Weather News) काफी सुहावना हो गया है.

लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू यह है कि लगातार हो रही बारिश (Heavy Rain Alert)से दिल्ली की सड़कें तालाब बन गई हैं. जगह-जगह पानी भरने से भयंकर ट्रैफिक जाम लग रहा है और लोगों को आने-जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. सोशल मीडिया पर दिल्ली के जलभराव के वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिसमें एक वीडियो में तो एक आदमी सड़क पर भरे पानी में डुबकी लगाता हुआ भी दिखा. अगर आप सोच रहे हैं कि यह बारिश जल्द ही रुक जाएगी, तो ऐसा नहीं है. मौसम विभाग (IMD) ने अगले 7 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है.

सिर्फ दिल्ली ही नहीं, इन राज्यों में भी बरसेंगे बादल

मौसम विभाग के मुताबिक, मानसून पूरे देश में सक्रिय है. अगले कुछ दिनों तक कई राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है.

उत्तर भारत: जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान में 2 सितंबर तक भारी बारिश का अनुमान है. पहाड़ी राज्यों जैसे उत्तराखंड और हिमाचल में तो बारिश आफत बनकर बरस रही है, यहाँ अगले 5 दिनों तक भारी बारिश की संभावना है. उत्तराखंड के लिए 30 अगस्त से 2 सितंबर तक बहुत भारी बारिश का अलर्ट है.

जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान में 2 सितंबर तक भारी बारिश का अनुमान है. पहाड़ी राज्यों जैसे उत्तराखंड और हिमाचल में तो बारिश आफत बनकर बरस रही है, यहाँ अगले 5 दिनों तक भारी बारिश की संभावना है. उत्तराखंड के लिए 30 अगस्त से 2 सितंबर तक बहुत भारी बारिश का अलर्ट है. पश्चिम और मध्य भारत: गुजरात, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में अगले 7 दिनों तक झमाझम बारिश हो सकती है. वहीं, मध्य प्रदेश में 5 सितंबर तक भारी बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है.

गुजरात, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में अगले 7 दिनों तक झमाझम बारिश हो सकती है. वहीं, मध्य प्रदेश में 5 सितंबर तक भारी बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है. पूर्वी भारत: बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में 30 और 31 अगस्त को तेज बारिश की चेतावनी दी गई है.

बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में 30 और 31 अगस्त को तेज बारिश की चेतावनी दी गई है. दक्षिण भारत: तटीय कर्नाटक में अगले 7 दिनों तक भारी बारिश हो सकती है. इसके अलावा केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु में भी गरज और बिजली चमकने के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है.

तटीय कर्नाटक में अगले 7 दिनों तक भारी बारिश हो सकती है. इसके अलावा केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु में भी गरज और बिजली चमकने के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है. पूर्वोत्तर भारत: अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 30 अगस्त से 4 सितंबर तक बहुत भारी बारिश का अलर्ट है.

मछुआरों के लिए खास चेतावनी

मौसम विभाग ने खराब मौसम को देखते हुए मछुआरों को 30 अगस्त से 3 सितंबर तक सोमालिया और ओमान के तटीय इलाकों के पास समुद्र में न जाने की सलाह दी है. कुल मिलाकर, देश के ज्यादातर हिस्सों में अगले कुछ दिन बारिश वाले रहने वाले हैं, इसलिए घर से निकलने से पहले मौसम का हाल जरूर जान लें.