PM Modi on Kejriwal: 'नकारात्मक राजनीति से दिल्ली को मुक्ति मिली', केजरीवाल पर पीएम मोदी का बड़ा हमला
PM Modi | ANI

नई दिल्ली, 17 अगस्त : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली की पिछली आम आदमी पार्टी सरकार पर बड़ा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने दिल्ली को बर्बाद किया था. दिल्ली को एक तरह से गड्ढे में गिरा दिया था. इसी दौरान, पीएम मोदी ने बिना नाम लिए अरविंद केजरीवाल को घेरा और कहा कि नकारात्मक राजनीति से दिल्ली को मुक्ति मिली है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को दिल्ली में करीब 11 हजार करोड़ रुपए की लागत वाली दो हाईवे परियोजनाओं का उद्घाटन किया. राष्ट्रीय राजधानी के रोहिणी में आयोजित कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा कि एक्सप्रेसवे का नाम द्वारका, जहां ये कार्यक्रम हो रहा है उस स्थान का नाम रोहिणी, जन्माष्टमी का उल्लास और संयोग से मैं भी द्वारिकाधीश की भूमि से हूं. पूरा माहौल कृष्णमय हो गया है. यह भी पढ़ें : PM Modi on Congress: सिर पर संविधान रखकर नाचने वालों ने संविधान को कुचला; पीएम नरेंद्र मोदी

पिछली सरकारों को आड़े हाथों लेते हुए पीएम मोदी ने कहा, "दिल्ली में हम लंबे समय से सत्ता में नहीं थे. हम देखते हैं कि पिछली सरकारों ने दिल्ली को किस तरह बर्बाद किया, दिल्ली को एक तरह से गड्ढे में गिरा दिया था. मैं जानता हूं कि भाजपा की नई सरकार के लिए लंबे अरसे से बढ़ रही मुसीबतों से दिल्ली को बाहर निकालना कितना कठिन है. पहले गड्ढा भरने में ताकत जाएगी, फिर बड़ी मुश्किल से कुछ काम नजर आएगा. लेकिन, मुझे भरोसा है कि दिल्ली में जिस टीम को आपने चुना है, वो मेहनत करके पिछले कई दशकों की समस्याओं से दिल्ली को बाहर निकाल कर रहेंगे."

पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा, "ये संयोग भी पहली बार बना है कि दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में चारों तरफ भाजपा सरकार है. ये दिखाता है कि इस पूरे क्षेत्र का कितना आशीर्वाद भाजपा पर और हम सभी पर है. इसलिए हम अपना दायित्व समझकर दिल्ली-एनसीआर के विकास में जुटे हैं."

प्रधानमंत्री ने अरविंद केजरीवाल का नाम लिए बिना करारा तंज कसते हुए कहा, "कुछ राजनीतिक दल हैं, जो जनता के आशीर्वाद को पचा नहीं पा रहे हैं. वे जनता के विश्वास और जमीनी सच्चाई से कट चुके हैं. याद होगा कि कुछ महीने पहले किस तरह दिल्ली-हरियाणा के लोगों को एक-दूसरे के खिलाफ खड़ा करने और दुश्मनी बनाने की साजिश रची गई. यहां तक कह दिया गया कि हरियाणा के लोग दिल्ली के पानी में जहर मिला रहे हैं. इस तरह की नकारात्मक राजनीति से दिल्ली को मुक्ति मिली है."

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हम एनसीआर के कायाकल्प का संकल्प लेकर चल रहे हैं. मुझे विश्वास है कि यह हम करके दिखाएंगे. गुड गवर्नेंस भाजपा सरकारों की पहचान है. भाजपा सरकारों के लिए जनता जनार्दन ही सर्वोपरि है. जनता ही हमारी हाईकमांड है. हमारी कोशिश रहती है कि जनता का जीवन आसान बनाएं और यही हमारी नीति और निर्णायों में दिखता है.

उन्होंने हरियाणा की पिछली कांग्रेस सरकारों को भी निशाने पर लिया. बोले, "हरियाणा में एक समय कांग्रेस सरकारों का था, जब बिना खर्ची-पर्ची के एक नियुक्ति मिलना भी मुश्किल था. हरियाणा में भाजपा सरकार ने लाखों युवाओं को पूरी पारदर्शिता के साथ सरकारी नौकरी दी है. नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में यह सिलसिला चल रहा है."