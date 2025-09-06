Rajasthan Heavy Rain: राजस्थान में भारी बारिश का अलर्ट, अगले 48 घंटों में बाढ़ और जलभराव का खतरा, कई जिलों में स्कूल बंद

(Photo : AI)

जयपुर, 6 सितंबर : अगले दो दिनों में राजस्थान के कई हिस्सों में जलभराव, यातायात प्रभावित होने और निचले इलाकों में पानी भरने की स्थिति बन सकती है. आगामी 48 घंटों के लिए मौसम विभाग ने भारी से अति भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया है. एहतियातन अजमेर, बूंदी, उदयपुर और अलवर जिलों में स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी गई है.

मौसम विभाग के अनुसार, मध्य प्रदेश के ऊपर बना कम दबाव का क्षेत्र अब और अधिक तीव्र होकर 'वेल मार्क्ड लो प्रेशर' एरिया में बदल चुका है, जो वर्तमान में उत्तर-पश्चिमी मध्य प्रदेश और उससे सटे पूर्वी राजस्थान पर केंद्रित है. यह प्रणाली अगले 48 घंटों में पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा की ओर बढ़ेगी और 7 सितंबर की सुबह तक यह दक्षिणी राजस्थान पर एक कम दबाव क्षेत्र के रूप में विकसित हो सकती है. इस मौसमी सिस्टम के असर से उदयपुर, कोटा और जोधपुर संभाग के कई हिस्सों में अगले 3-4 दिनों तक भारी से अति भारी वर्षा की संभावना है. यह भी पढ़ें: Donald Trump on PM Modi: डोनाल्ड ट्रंप ने बताया ‘ग्रेटर प्राइम मिनिस्टर’, टिप्पणी पर आया पीएम मोदी का जवाब

उदयपुर संभाग के जिलों, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही और राजसमंद में कहीं-कहीं अत्यंत भारी वर्षा भी हो सकती है, जिससे बाढ़ जैसी स्थितियां बन सकती हैं. कोटा और उसके आसपास के क्षेत्रों में भी खतरे की घंटी बज चुकी है. इसके अलावा झालावाड़, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा में भी भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. इसके अलावा भरतपुर, जयपुर और बीकानेर संभाग के कुछ भागों में भी गरज-चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश का दौर चलेगा. जयपुर संभाग में शनिवार को दिनभर बादल छाए रहेंगे और कुछ स्थानों पर गर्जना व बिजली गिरने के साथ बारिश हो सकती है.

इससे पहले, मौसम विभाग ने शुक्रवार को पिछले 24 घंटे का हाल बताया था. पूर्वी राजस्थान के कई हिस्सों में मेघगर्जना के साथ हल्की से मध्यम वर्षा हुई, जबकि कुछ स्थानों पर भारी से अति भारी वर्षा दर्ज की गई. पश्चिमी राजस्थान में भी कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई. मौसम विभाग के अनुसार, राज्य में सर्वाधिक वर्षा बांसवाड़ा जिले के सल्लोपाट में 123 मिमी दर्ज की गई, जबकि सर्वाधिक तापमान बाड़मेर में 37.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान पाली में 22.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया