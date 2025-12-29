Tamil Nadu Weather Alert: तमिलनाडु में अगले तीन दिनों तक बारिश की संभावना, IMD की मछुआरों को समुद्र में न जाने की चेतावनी

प्रतिकात्मक तस्वीर

Tamil Nadu Weather Alert: इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट (आईएमडी) ने कोमोरिन क्षेत्र और उससे सटे दक्षिण-पूर्वी अरब सागर के ऊपर सक्रिय वायुमंडलीय सर्कुलेशन के कारण अगले तीन दिनों तक तमिलनाडु के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई.

IMD का अलर्ट

मौसम विभाग के अनुसार, तंजावुर, तिरुवरूर, नागपट्टिनम, मायिलादुथुराई और पुदुकोट्टई सहित डेल्टा जिलों में सोमवार को हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. साथ ही, अगले दो दिनों तक दक्षिणी और उत्तरी तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में भी ऐसा ही मौसम रहने की उम्मीद है.

आईएमडी ने कहा कि राज्य के ज्यादातर अंदरूनी हिस्सों में आमतौर पर मौसम सूखा रह सकता है, लेकिन कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। कई इलाकों में, खासकर अंदरूनी जिलों में, सुबह के समय हल्का कोहरा भी छाने की उम्मीद है. अपने पूर्वानुमान में विभाग ने बताया कि अगले कुछ दिनों में तमिलनाडु और पुडुचेरी में न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम रहने की संभावना है.

साथ ही, ऊंचाई वाले इलाकों में ज्यादा ठंड पड़ने की संभावना है।. नीलगिरी और कोडाइकनाल जैसे पहाड़ी इलाकों में पाला या ठंडी हवाएं चल सकती हैं. इन इलाकों के निवासियों को ठंड के मौसम से बचने के लिए जरूरी सावधानियां बरतने की सलाह दी गई है. चेन्नई में अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है. शहर के कुछ हिस्सों में सुबह-सुबह हल्की धुंध या कोहरा छा सकता है, जिससे सुबह के समय विजिबिलिटी थोड़ी कम हो सकती है.

65 KM प्रति घंटे की रफ़्तार से चलेगी हवा

इस बीच, आईएमडी ने मछुआरों के लिए चेतावनी जारी की है. मछुआरों को दक्षिणी तमिलनाडु तट, मन्नार की खाड़ी और पास के कुमारी समुद्री क्षेत्र में समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। इन इलाकों में हवा की गति 65 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने की उम्मीद है, जिससे समुद्र की स्थिति खराब और खतरनाक हो सकती है.

मौसम ठीक होने तक सभी मछुआरों को किनारे पर रहने की सलाह दी गई है। साथ ही, अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं.