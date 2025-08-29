Aaj Ka Mausam, 29 August 2025: कई राज्यों में होगी आफत की बारिश, IMD ने जारी किया अलर्ट; जानें देशभर में कैसा रहेगा आज का मौसम?

Photo- @Indiametdept

आज का मौसम, 25 अगस्त 2025: देश के कई हिस्सों में मानसून पूरे जोरों पर है और अगले कुछ दिनों तक बारिश (Heavy Rain Alert) जारी रहने वाली है. मौसम विभाग ने 29 अगस्त 2025 के लिए चेतावनी (Rain Forecast Today) जारी की है. कई राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है. खासकर दक्षिण और पश्चिम भारत में आज और कल बारिश जारी रहेगी. तेलंगाना (Hyderabad Weather Update) और तटीय कर्नाटक (Bangalore Weather Update) में आज भारी बारिश हो सकती है. यहां कुछ जगहों पर बहुत भारी बारिश होने की संभावना है. तेलंगाना में अगले दो दिनों तक और कर्नाटक के तटीय इलाकों में अगले छह दिनों तक बारिश (Weather Update Today) जारी रहेगी. केरल और तमिलनाडु में भी आज भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है.

वहीं, आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों और आंतरिक कर्नाटक में भी आज और कल भारी बारिश हो सकती है.

पूर्वी और मध्य भारत में लगातार बारिश

छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh Weather Update) और मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में अगले एक हफ्ते तक अच्छी बारिश (MP Weather Update) होती रहेगी. विदर्भ और उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल में आज भारी बारिश की संभावना है. बिहार और झारखंड (Bihar-Jharkhand Weather Update) में 30 अगस्त से 1 सितंबर तक बारिश होगी. उड़ीसा में 31 अगस्त से 3 सितंबर तक एक नया वर्षा तंत्र सक्रिय होने की संभावना है.

पश्चिम भारत में भारी बारिश की संभावना

गुजरात, कोंकण, गोवा और महाराष्ट्र (Mumbai Weather Update) के कई हिस्सों में लगातार बारिश होगी. महाराष्ट्र और मराठवाड़ा के घाट क्षेत्रों में आज भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है. पश्चिम भारत में अगले सात दिनों तक बारिश जारी रहेगी.

उत्तर भारत में मौसम नम रहेगा

उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान (Uttrakhand-Himachal Weather Update) में अगले एक सप्ताह तक हल्की से भारी बारिश की संभावना है. मौसम विभाग ने आज और कल उत्तराखंड में बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी है. 31 अगस्त को पूर्वी राजस्थान में और 1-2 सितंबर को उत्तराखंड में फिर से मूसलाधार बारिश हो सकती है. अगले कुछ दिनों तक जम्मू-कश्मीर, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में भी बादल छाए रह सकते हैं.

पूर्वोत्तर भारत में भी बारिश

अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और बाकी पूर्वोत्तर राज्यों में 29 और 30 अगस्त और फिर 1-2 सितंबर को अच्छी बारिश होने की उम्मीद है. यहां भी गरज और बिजली के साथ बारिश का दौर जारी रहेगा.