Kal Ka Mausam, 29 August 2025: उत्तराखंड, हिमाचल से एमपी, महाराष्ट्र तक बारिश, जानें देशभर में कैसा रहेगा मौसम

Representational Image | PTI

Kal Ka Mausam, 29 August 2025: देशभर में मानसून ने फिर रफ्तार पकड़ ली है. मौसम विभाग ने कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है. दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में 29 अगस्त को मूसलाधार बारिश देखने को मिल सकती है. वहीं यूपी और बिहार के लोगों को आंशिक राहत मिल सकती है. कल यानी 29 अगस्त को देश के कई राज्यों में बारिश से जनजीवन प्रभावित हो सकता है. लोगों को मौसम विभाग की एडवाइजरी का पालन करने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी गई है. आइए जानते हैं राज्यवार मौसम का हाल.

कल का मौसम दिल्ली

दिल्ली और एनसीआर में कल यानी 29 अगस्त को हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है. छतरपुर, द्वारका, पालम, आईजीआई एयरपोर्ट, वसंत विहार, वसंत कुंज, हौज खास, मालवीय नगर और गुरुग्राम समेत कई इलाकों में गरज और बिजली के साथ हल्की बारिश हो सकती है.

कल का मौसम उत्तर प्रदेश

यूपी में 29 अगस्त को बारिश से थोड़ी राहत मिलेगी. हालांकि आसमान में बादल छाए रहेंगे और उमस भरी गर्मी परेशान करेगी. 31 अगस्त से 2 सितंबर तक पश्चिमी यूपी में भारी बारिश और 1 से 2 सितंबर तक पूर्वी यूपी में तेज बारिश का अनुमान है.

कल का मौसम बिहार

पटना मौसम केंद्र के अनुसार, 29 अगस्त को बिहार के कई जिलों में बादल छाए रहेंगे और हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. 30 अगस्त से 1 सितंबर तक भारी बारिश का अलर्ट है, जिससे बाढ़ जैसी स्थिति भी बन सकती है.

कल का मौसम झारखंड

झारखंड में 29 और 30 अगस्त को भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. वहीं, 31 अगस्त से 3 सितंबर तक ओडिशा में भीषण बारिश की संभावना है. मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है.

कल का मौसम उत्तराखंड

उत्तराखंड में 29 अगस्त को बारिश का रौद्र रूप देखने को मिलेगा. पिथौरागढ़, बागेश्वर, चमोली, नैनीताल और पौड़ी गढ़वाल में भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ है. कुछ जिलों में आसमान में घने बादल छाए रहेंगे.

कल का मौसम हिमाचल प्रदेश

हिमाचल में 29 अगस्त को कांगड़ा, ऊना, मंडी और सिरमौर में भारी बारिश का अनुमान है. हालांकि अन्य जिलों में लोगों को कुछ राहत मिल सकती है. बता दें कि इस साल हिमाचल में बारिश से 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है.

कल का मौसम राजस्थान

29 अगस्त को राजस्थान के 6 जिलों उदयपुर, जैसलमेर, बांसवाड़ा, सिरोही, प्रतापगढ़ और राजसमंद में मूसलाधार बारिश का अलर्ट है. इन इलाकों में जलभराव और बाढ़ जैसी स्थिति बन सकती है.

कल का मौसम मध्य प्रदेश

मध्य प्रदेश के कई जिलों जैसे खरगोन, धार, अलीराजपुर, बड़वानी, खंडवा, बुरहानपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, बेतूल, बालाघाट और मांडला में कल भारी बारिश की संभावना है. मौसम विभाग ने लोगों को अलर्ट रहने की सलाह दी है.

कल का मौसम महाराष्ट्र

महाराष्ट्र में फिर से भारी बारिश हो रही है. बंगाल की खाड़ी में एक निम्न दबाव का क्षेत्र बना है, जिससे पूरे राज्य में बारिश के लिए अनुकूल परिस्थितियां बन रही हैं. आईएमडी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 29 अगस्त को मध्य महाराष्ट्र के घाटों में भारी बारिश की संभावना है और पुणे, सतारा और कोल्हापुर के घाटों में भारी बारिश का अनुमान है. जबकि कोंकण, मराठवाड़ा और विदर्भ के कई जिलों में हल्की से मध्यम अलर्ट जारी किया गया है.

कल का मौसम गुजरात

मौसम विभाग ने बताया कि राज्य में अगले सात दिनों तक मध्यम वर्षा का अनुमान है. अगले पांच दिनों तक गरज के साथ बारिश की संभावना है. मछुआरों को पांच दिनों तक समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है. कल मध्य और दक्षिण गुजरात में भारी बारिश हो सकती है. इसके अलावा अरावली, महिसागर, दाहोद, पंचमहल, वडोदरा, भरूच, नर्मदा, छोटा उदेपुर, सूरत, नवसारी, वलसाड, डांग, दमन में भी बारिश की संभावना है. अहमदाबाद में छिटपुट बारिश का अनुमान है.