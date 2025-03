VIDEO: वाशरूम में जाकर पुरुषों के बनाता था वीडियो, लोगों ने पकड़कर शख्स की कर दी पिटाई, पुणे जिले का वीडियो आया सामने

पुणे, महाराष्ट्र: युवतियों और महिलाओं के साथ छेड़खानी की कई घटनाएं सामने आती है. लेकिन पुणे जिले से एक ऐसी घटना सामने आई है. जिसके कारण सभी हैरान हो गए है. यहांपर एक शख्स पुरुषों के टॉयलेट में जाकर उनके वीडियो बनाता था. शख्स की इस हरकत के बाद लोगों का गुस्सा फुट पड़ा और लोगों ने इसकी जमकर पिटाई कर दी.

ये घटना पुणे के कोथरुड के एरंडवाने के परिसर की है. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में देख सकते है की एक शख्स को पकड़ते हुए लोग ले जा रहे है और इसको पीट रहे है. इस वीडियो को सोशल मीडिया X पर @fpjindia नाम के हैंडल से शेयर किया गया है.

पुणे जिले में शख्स की पिटाई

#Pune: Man Beaten Up For Recording Video of Another Man's Private Parts In Washroom In Erandwane #PuneNews #Maharashtra pic.twitter.com/jfYx5wappb

— Free Press Journal (@fpjindia) March 23, 2025