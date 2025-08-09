Ladki Bahin Yojana: महाराष्ट्र की लाडकी बहनों की बढ़नेवाली है चिंता, 26 लाख महिलाओं की होगी पड़ताल, घर घर जाकर होगी पूछताछ

(Photo Credits File)

Ladki Bahin Yojana: मुख्यमंत्री माझी लाडकी योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 1500 रूपए की आर्थिक मदद की जाती है. रक्षाबंधन से पहले महिलाओं के अकाउंट में राशी भी जमा हो चुकी है.लेकिन अब राज्य की 26 लाख महिलाओं की जांच की जाएगी. जिसके कारण अब फिर एक बार लाखों महिलाओं को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा. बता दें की पिछले वर्ष इस योजना को शुरू किया गया था, लेकिन तब इस योजना में किसी भी तरह के नियम नहीं थे, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता गया और सरकारी तिजोरी पर भार बढ़ने लगा तो महिलाओं के आवेदन रद्द किए जाने लगे, इससे पहले भी हजारों लाभार्थी महिलाओं का लाभ बंद किया गया था.

राज्य सरकार की ओर से हर महीने करीब 1 करोड़ महिलाओं को इस योजना का लाभ दिया जाता है.

महिलाओं की होगी जांच

जानकारी के मुताबिक़ 26 लाख महिलाओं की अब जांच होनेवाली है. इसके लिए कर्मचारी घर घर जाकर पूछताछ करने की जानकारी सरकार की ओर से सामने आई है. बता दें की महिला एवं बाल कल्याण विभाग ने 26 लाख महिलाओं की लिस्ट तैयार की है. ये महिलाएं कई रूल्स में पात्र नहीं है. जिसके कारण महिलाओं के घर घर जाकर पड़ताल की जाएगी.

जिला प्रशासन को मिले आदेश

महिला एवं बाल कल्याण विभाग ने जिला प्रशासन को आदेश जारी किए हैं. इसके तहत लाभार्थी महिलाओं के आवेदन पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, टैक्स रिकार्ड और वाहन स्वामित्व जैसे दस्तावेजों की जांच की जाएगी.

आंगनबाड़ी सेविकाएं करेगी घर घर जाकर पड़ताल

बताया जा रहा है कि इसकी जिम्मेदारी आंगनबाड़ी सेविकाओं को सौंपी गई है. जिसके तहत अब महिलाओं की उम्र, उनके डॉक्यूमेंट, महिलाओं की घर में संख्या , उनका टैक्स और फोर व्हीलर की जांच ये महिला कर्मचारी करेंगी. अगर एक ही घर में तीन महिलाएं है और तीनों इस योजना का लाभ ले रही है तो तीसरी महिला को अपात्र घोषित किया जाएगा.