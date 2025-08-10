VIDEO: बीड पुलिस की तारीफ, 2017 में स्कूल से लापता हुए छात्र को उसके परिजनों से मिलाया; देखें भावुक पल

(Photo Credits Times Of India)

महाराष्ट्र के बीड पुलिस ने एक सराहनीय कार्य करते हुए 2017 में स्कूल से लापता हुए एक छात्र को उसके परिवार से मिलवाया. इस कार्य के लिए लोग पुलिस की जमकर तारीफ कर रहे हैं. लापता छात्र, राजू काकासाहेब माली, जो उस समय 16 वर्ष का था, करीब 8 साल पहले लापता हो गया था और उसका कोई सुराग नहीं मिल पा रहा था.

छात्र के माता-पिता गन्ना मजदूर हैं

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, राजू के माता-पिता उस समय कर्नाटक में गन्ना मजदूर के रूप में काम कर रहे थे. एक अधिकारी ने बताया, "राजू नलवंडी के संगमेश्वर विद्यालय में दसवीं कक्षा में पढ़ता था. दिसंबर 2017 में एक दिन वह स्कूल से निकला और घर नहीं लौटा. 2023 में उसकी मां ने बीड के पिंपलनेर थाने में गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया था. शिकायत के बाद उसे ढूंढ गया. लेकिन कहीं पता नहीं चला. लेकिन करीब 8 साल बाद पुलिस ने उसे पुणे से ख़ोज निकाला हैं. इस हृदयस्पर्शी पल का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें परिवार के पुनर्मिलन के भावुक क्षण देखे जा सकते हैं. यह भी पढ़े: Navi Mumbai Shocker: स्टेशन के पास से 3 महीने की बच्ची को उठाकर ले गई थी महिला, पनवेल पुलिस ने 24 घंटे में धर दबोचा, मासूम को किया मां के हवाले

बीड पुलिस की तारीफ

ऐसे छात्र को ढूंढा

अधिकारी ने आगे कहा, "उप-निरीक्षक पल्लवी जाधव के नेतृत्व में हमारी जांच में पता चला कि जब राजू लापता हुआ था, तब वह एक शिक्षक के घर में रह रहा था. जाधव ने राजू के माता-पिता, दोस्तों और उस शिक्षक से मुलाकात की.

पुणे में मिला छात्र

इसके बाद, जाधव ने पुलिस अधीक्षक नवनीत कवत को इसकी जानकारी दी. जिला पुलिस ने तकनीकी जानकारी का उपयोग करते हुए राजू को पुणे में खोज निकाला. अधिकारी ने बताया कि राजू को पुलिस अधीक्षक कार्यालय में उसके माता-पिता से मिलवाया गया, जिसके बाद यह भावुक पुनर्मिलन हुआ.