Bilaspur: सड़क पर केक काटकर और पटाखें फोड़कर मनाया जन्मदिन, अब पुलिस ने सिखाया सबक, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर का VIDEO आया सामने

बिलासपुर, छत्तीसगढ़: सड़क पर जन्मदिन का जश्न मनाने का चलन काफी ज्यादा बढ़ गया है. उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद अब छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में ऐसा ही कुछ नजारा देखने को मिला. जहांपर सड़क पर युवकों ने जन्मदिन का जश्न मनाया. इस दौरान बुलेट पर केक रखकर काटा गया और पटाखें भी फोड़े गए. इन लोगों के सड़क पर जन्मदिन मनाने के कारण काफी देर तक ट्रैफिक जाम भी रहा.लेकिन इन लोगों ने किसी की भी परवाह नहीं की और अपनी धून में सवार रहे. लेकिन जब इस घटना के बारें में पुलिस को जानकारी मिली तो पुलिस ने इन लोगों पर कार्रवाई की और इनमें से कुछ युवकों पर मामला दर्ज किया और सार्वजनिक रूप से इनकी सड़क पर परेड निकाली और कान पकड़कर उठक-बैठक भी करवाई.

इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया X पर @VistaarNews नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:VIDEO: 50 एसयूवी सड़क पर खड़ी करके मनाया जन्मदिन, जमकर काटा बवाल, पुलिस ने किया मामला दर्ज, लखनऊ की घटना का वीडियो आया सामने

सड़क पर जन्मदिन मनाने वाले युवकों पर कार्रवाई

पुलिस ने की कार्रवाई

सकरी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सभी 10 युवकों को गिरफ्तार कर थाने लाया. यह घटना उसलापुर के गैलेक्सी अपार्टमेंट के सामने हुई, जहां रात में युवक सड़क के बीच बुलेट पर केक रखकर जन्मदिन मना रहे थे. इस दौरान वे शोरगुल करते हुए वीडियो भी शूट कर रहे थे.

गाड़ियां की जब्त

पुलिस ने जश्न में इस्तेमाल बुलेट मोटरसाइकिल को जब्त कर लिया. जांच के बाद आरोपियों पर बीएनएस की धारा 126(2), 285 और 3(5) के तहत मामला दर्ज किया गया. साथ ही उनके खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की गई.