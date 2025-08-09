Nashik Shocker: रक्षाबंधन के दिन छोटे भाई की मौत, तेंदुए के हमले में 3 साल के मासूम की गई जान, बहन ने मृत भाई की कलाई पर बांधी राखी; VIDEO

Credit-(X,@NDTVMarathi)

नाशिक,महाराष्ट्र: आज रक्षाबंधन का त्यौहार है और ये दिन भाई और बहन के लिए खुशियों का त्यौहार है. लेकिन नाशिक में एक ऐसी घटना हुई, जिसके बाद शहर के लोग भी भावुक हो गए है.यहांपर जिले के वडणेर दुमाला गांव में एक तीन साल के बच्चे पर तेंदुए ने हमला कर दिया और जिसके कारण इस बच्चे की मौत हो गई. इसके बाद इसकी 9 साल की बहन ने उसके मृत भाई के हाथ पर राखी बांधी. इस घटना को देखने के बाद आसपास खड़े लोग भी भावुक हो गए. इस घटना के बाद सभी लोगों की आंखें नम हो गई. इस घटना का वीडियो सामने आया है.

इसका वीडियो सोशल मीडिया X पर @NDTVMarathi नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Maharashtra: पुणे में तेंदुए के हमले में नौ वर्षीय बच्चे की मौत

मृत भाई को बहन ने बांधी राखी

क्या है पूरी घटना?

नाशिक जिले के वडणेर दुमाला गांव में 9 साल का आयुष भगत अपने घर के बाहर रात को खेल रहा था. तभी दबे पांव घात लगाए बैठे तेंदुए ने अचानक हमला कर उसे पकड़ लिया और जंगल की ओर ले गया. कुछ समय बाद आयुष का शव मिला. इसके बाद जब उसे हॉस्पिटल ले जाने के बाद उसके शव को जब परिजनों को सौंपा गया तो 9 साल की उसकी बहन ने अपने छोटे भाई को राखी बांधी.गांव में इस हादसे के बाद शोक और दहशत का माहौल है.

परिवार पर टूटा दुख का पहाड़

इस घटना ने भगत परिवार को गहरे दुख में डुबो दिया है.रक्षाबंधन, जो भाई-बहन के प्रेम का प्रतीक है, इस परिवार के लिए अब जीवनभर दर्द और यादों का बोझ बनकर रह गया है. लोग अब बच्चों को घर से बाहर अकेला नहीं छोड़ रहे. वन विभाग ने तेंदुए की तलाश शुरू कर दी है और ग्रामीणों को सतर्क रहने की सलाह दी है.