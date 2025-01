हरियाणा के CM नायब सिंह सैनी ने पीया यमुना का पानी, बोले- केजरीवाल जनता को गुमराह करने के लिए झूठ फैला रहे

दिल्‍ली में चुनावी सियासत अपने चरम पर है. यमुना में जहर वाले बयान को लेकर AAP और बीजेपी आमने सामने है. इस बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री मुख्‍यमंत्री नायब सिंह सैनी (CM Nayab Singh Saini) ने दिल्‍ली के पल्‍ला गांव में जाकर यमुना नदी का पानी पीया. दिल्‍ली की मुख्‍यमंत्री आतिशी ने उन्‍हें पल्‍ला गांव चलने की चुनौती दी थी. बुधवार को उन्होंने दिल्ली के पल्ला गांव में यमुना नदी के किनारे जाकर पानी का घूंट पीकर यह साबित करने की कोशिश की कि पानी में कोई जहर नहीं है. उन्होंने कहा कि केजरीवाल जनता को गुमराह करने के लिए झूठ फैला रहे हैं.

रिपोर्ट दिखाइए... यमुना में जहर के दावे पर अमित शाह ने केजरीवाल को दी तीन चुनौतियां.

दिल्‍ली की मुख्‍यमंत्री आतिशी ने सोशल मीडिया X में हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी को टैग करते हुए उन्‍हें पल्‍ला घाट चलने का ऑफर दिया था. इसपर सीएम सैनी ने भी जवाब दिया था. अब हरियाणा के मुख्‍यमंत्री नायब सैनी बुधवार को पल्‍ल गांव पहुंचे और यमुना का पानी पीया.

सीएम नायब सैनी ने केजरीवाल के दावों को पूरी तरह गलत बताते हुए कहा, "अरविंद केजरीवाल ने केवल राजनीतिक फायदा उठाने के लिए ऐसा बयान दिया. मैंने खुद यमुना का पानी पिया और पानी में कोई जहर नहीं है. जल संसाधन प्राधिकरण द्वारा लिए गए सैंपल में भी कोई जहरीला पदार्थ नहीं मिला. केजरीवाल पूरी जिंदगी झूठ बोलते आए हैं."

#WATCH | Haryana CM Nayab Singh Saini takes a sip of water from the Yamuna River in Delhi's Palla Village. pic.twitter.com/v1rkJXrcbQ

— ANI (@ANI) January 29, 2025