शेयर बाजार में जबरदस्त तेजी, सेंसेक्स 1000 अंक उछला, 5 मिनट में 5 लाख करोड़ रुपये की बंपर कमाई

(Photo: X)

आज यानी सोमवार, 18 अगस्त को भारतीय शेयर बाज़ार के लिए एक शानदार दिन रहा. बाज़ार खुलते ही रॉकेट की तरह ऊपर चढ़ गया. निवेशकों के चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई क्योंकि बाजार में जबरदस्त खरीदारी देखने को मिली.

सुबह बाज़ार खुलते ही सेंसेक्स 1,000 अंकों से ज़्यादा चढ़ गया और निफ्टी में भी भारी उछाल आया. इसका सीधा मतलब यह है कि सिर्फ 5 मिनट के अंदर ही निवेशकों की संपत्ति में 5 लाख करोड़ रुपये से ज़्यादा का इज़ाफ़ा हो गया.

बाज़ार में इस तेज़ी के पीछे क्या कारण हैं?

बाज़ार में इस शानदार तेज़ी के पीछे एक नहीं, बल्कि कई बड़ी और अच्छी वजहें हैं. ज़्यादातर कारण अंतरराष्ट्रीय स्तर से जुड़ी अच्छी ख़बरों से हैं.

रूस-यूक्रेन युद्ध खत्म होने की उम्मीद: सबसे बड़ी वजह यह है कि ऐसी उम्मीदें बढ़ गई हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा लंबा युद्ध शायद अब खत्म हो सकता है. जब भी दुनिया में शांति की कोई ख़बर आती है, तो इससे अर्थव्यवस्था को लेकर भरोसा बढ़ता है और निवेशक बाज़ार में पैसा लगाने के लिए आगे आते हैं. ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ आलास्का में हुई मुलाकात के बाद कहा था कि वह अभी भारत पर कोई और अतिरिक्त टैरिफ लगाने नहीं जा रहे हैं. अमेरिका से अच्छे संकेत: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने संकेत दिए हैं कि वे भारत पर लगाए गए कुछ अतिरिक्त टैक्स (टैरिफ) पर दोबारा विचार कर सकते हैं. अगर ऐसा होता है, तो इससे भारतीय कंपनियों को बहुत फ़ायदा होगा और उनका सामान अमेरिकी बाज़ार में बेचना आसान हो जाएगा. यह भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत अच्छी ख़बर है. भारत की रेटिंग में सुधार: दुनिया की एक बहुत बड़ी रेटिंग एजेंसी S&P ने भारत की क्रेडिट रेटिंग को बेहतर कर दिया है. आसान भाषा में इसका मतलब यह है कि S&P का मानना है कि भारत की अर्थव्यवस्था अब पहले से ज़्यादा मज़बूत और भरोसेमंद है. जब कोई बड़ी एजेंसी ऐसा कहती है, तो विदेशी निवेशकों का भरोसा भारत पर बढ़ता है और वे यहाँ ज़्यादा पैसा लगाते हैं.

इन सभी अच्छी ख़बरों ने मिलकर बाज़ार का माहौल एकदम से बदल दिया. निवेशकों का डर कम हुआ और जोखिम लेने की हिम्मत बढ़ी. इसी वजह से उन्होंने जमकर खरीदारी की और बाज़ार आसमान छूने लगा.

आंकड़ों में बाज़ार का हाल: