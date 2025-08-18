Mumbai Heavy Rain: मुंबई में भारी बारिश से कई इलाकों में जलजमाव, सड़कों पर भरा पानी; देखें VIDEO
(Photo Credits ANI)

Mumbai Heavy Rain: मुंबई में पिछले तीन दिनों से जारी भारी बारिश आज भी जारी रही, जिसके कारण शहर के कई इलाकों में जलजमाव की समस्या उत्पन्न हो गई है. सायन स्थित गांधी मार्केट का एक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि सड़कों पर पानी जमा हुआ है और गाड़ियाँ पानी में से गुजर रही हैं.

मुंबई के अन्य इलाकों में भी पानी भरा

वहीं, केवल सायन ही नहीं, बल्कि शहर के निचले इलाकों में भी जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है. बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) ने कुछ इलाकों में पानी निकालने के लिए बड़े पंप लगाए हैं. वहीं, 17 अगस्त को भी भारी बारिश के कारण कई इलाकों में जलजमाव हो गया था, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा. यह भी पढ़े: Mumbai Rains Update: मुंबई में मुसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त, IMD का अलर्ट, शहर में आज भी होगी तेज वर्षा; VIDEO

मुंबई में भारी बारिश

BMC से काम से लोग नाराज

स्थानीय नागरिकों का कहना है कि हर साल भारी बारिश के दौरान जलजमाव की समस्या और बढ़ती जा रही है, और इसके स्थायी समाधान के लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत है.