Mumbai Rains: मुंबई में भारी बारिश का वेस्टर्न एक्सप्रेस हाइवे पर असर, ट्रैफिक की रफ्तार धीमी होने से गाड़ियां रेंगती हुई दिखीं! (Watch Video)

Mumbai Western Express Highway

Mumbai Rains: मुंबई में पिछले तीन दिनों से जारी भारी बारिश ने शहर की सड़कों को जलमग्न कर दिया है, जिससे कई इलाकों में जलजमाव की स्थिति बन गई है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वेस्टर्न एक्सप्रेस हाइवे (Mumbai Western Express Highway) पर सुबह के समय ट्रैफिक जाम की वजह से गाड़ियों की लंबी कतारें दिखाई दे रही हैं. बारिश के कारण सड़क पर जगह-जगह पानी जमा हो गया है, जिससे ट्रैफिक पर असर पड़ा और गाड़ियां धीमी रफ्तार से रेंगते हुए नजर आ रही हैं.

रविवार को भी सड़कों पर भारी ट्रैफिक



रविवार को भी भारी बारिश के कारण वेस्टर्न एक्सप्रेस हाइवे और अन्य प्रमुख रास्तों पर ट्रैफिक जाम की स्थिति देखी गई थी. हालांकि रविवार को ट्रैफिक कम था, फिर भी गाड़ियां धीमी गति से चलती हुई दिखाई दे रही थीं. यह भी पढ़े: Mumbai Heavy Rain: मुंबई में भारी बारिश से कई इलाकों में जलजमाव, सड़कों पर भरा पानी; देखें VIDEO

बारिश का असर वेस्टर्न एक्सप्रेस हाइवे पर असर

#WATCH | Maharashtra: The traffic slows down on Western Express Highway near Vile Parle as heavy rain lashes Mumbai city. pic.twitter.com/RXfqj5UpXP — ANI (@ANI) August 18, 2025

सायन और निचले इलाकों में जलजमाव



सायन स्थित गांधी मार्केट इलाके में जलजमाव का दृश्य देखा गया। वीडियो में सड़क पर पानी जमा हुआ दिखाई दे रहा है, और गाड़ियां उसमें से गुजर रही हैं.

निचले इलाकों में बढ़ी जलभराव की समस्या



मुंबई के निचले इलाकों जैसे कुर्ला, कमानी, सायन, घाटकोपर में जलभराव की समस्या बढ़ गई है, जिससे स्थानीय नागरिकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. इन क्षेत्रों में जलजमाव अधिक देखा जा रहा है, क्योंकि ये इलाके निचले स्थानों पर स्थित हैं. मलाड, मलवानी, और गोरेगांव जैसे इलाकों में भी जलभराव की समस्या बढ़ी है, जिससे लोग बेहद परेशान हैं.

मुंबई में बारिश को लेकर ओरेज अलर्ट जारी



मुंबई में 19 अगस्त तक भारी बारिश के लिए ओरेज अलर्ट जारी किया गया है. इसका मतलब है कि सोमवार और मंगलवार को भी शहर में बारिश जारी रहेगी.

सावधानी बरतने की सलाह



मुंबई में जारी भारी बारिश के चलते BMC और मुंबई पुलिस ने नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है. ताकि किसी बड़े हादसे बचा जा सके.