Online Fraud in Gurugram: आर्मी ऑफिसर बनकर डालता था वाहन बेचने के विज्ञापन, 100 से ज्यादा लोगों को ठगा

Online Fraud in Gurugram: गुरुग्राम साइबर क्राइम पुलिस ने एक ऐसे शातिर ठग को गिरफ्तार किया है जो फेसबुक और इंस्टाग्राम पर खुद को भारतीय सेना का अधिकारी बताकर लोगों को ठगता था. आरोपी मुबाहिद उर्फ वहीद हरियाणा के पलवल जिले का रहने वाला है. मुबाहिद ने सोशल मीडिया पर फर्जी प्रोफाइल बनाकर पुराने वाहन बेचने के नाम पर लोगों को धोखा दिया. मुबाहिद इंस्टाग्राम पर आर्मी यूनिफॉर्म में अपनी तस्वीरें लगाकर पुराने मोटरसाइकिल और कारों के आकर्षक विज्ञापन पोस्ट करता था. साथ ही वह यह दावा करता था कि उसका सेना में ट्रांसफर हो गया है, इसलिए वाहन तुरंत बेचना चाहता है. इस बहाने वह लोगों की सहानुभूति हासिल कर उनसे पैसे ऐंठता था.

वह उन लोगों को निशाना बनाता था जो YouTube या इंस्टाग्राम पर वाहन बेचने के लिए पोस्ट डालते थे. जब कोई व्यक्ति उस पर प्रतिक्रिया देता, तो मुबाहिद खुद संपर्क करता और फर्जी दस्तावेज व तस्वीरें भेजकर विश्वास दिलाता कि वह ही वाहन का मालिक है.

Gurugram, Haryana: The Cyber Crime Branch of the Gurugram Police has successfully arrested an accused involved in a cyber fraud case. The accused used to pose as an army officer to deceive people. He posted advertisements on Instagram and Facebook claiming to sell his vehicle,… pic.twitter.com/7o1X1U4A2f

