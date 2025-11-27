Goharganj 6-Yo Girl Rape Case: गोहरगंज में 6 वर्षीय बच्ची के दुष्कर्म का आरोपी फरार, CCTV फुटेज में सिगरेट खरीदते दिखा

सिगरेट खरीदते दिखा रेप आरोपी (Photo: X|@FreePressMP)

रायसेन (मध्य प्रदेश): गोहरगंज रेप केस का फरार आरोपी सलमान खान एक बार फिर CCTV कैमरों में कैद हुआ है, जिससे पुलिस को उसकी तलाश में नई लीड मिली है. हाल ही में सामने आए एक वीडियो में वह रायसेन स्थित नेशनल हाईवे-45 के किनारे एक छोटी चाय की दुकान से सिगरेट खरीदते हुए दिखाई देता है. सलमान खान पर 21 नवंबर को 6 वर्षीय बच्ची से रेप करने का गंभीर आरोप है. घटना के बाद से रायसेन और आसपास के इलाकों में भारी विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं. हजारों लोगों ने सड़कें जाम कर दीं, जिससे सोमवार और मंगलवार को मंडीदीप से भोपाल तक करीब 14 किमी लंबा ट्रैफिक जाम लग गया. सोशल मीडिया पर वायरल दो अलग-अलग CCTV क्लिप्स में आरोपी घटना के बाद अलग-अलग लोकेशनों पर दिख रहा है. एक वीडियो में वह नीली शर्ट पहने हुए नजर आता है, जबकि दूसरे में टी-शर्ट पहने NH-45 पर स्थित पंजरा गांव की चाय की दुकान से सिगरेट खरीदते दिखता है. पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, यह फुटेज वारदात के लगभग तीन घंटे बाद का माना जा रहा है. यह भी पढ़ें: Money Laundering Case: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई, विंजो के संस्थापक सौम्या सिंह और पवन नंदा गिरफ्तार

सलमान, जिसे नज़र के नाम से भी जाना जाता है, घटना के बाद से फरार है. CCTV इनपुट के आधार पर पुलिस उसकी गतिविधियों पर कड़ी नज़र रखे हुए है और करीब 20 टीमें उसकी खोज में जुटी हैं.

गोहरगंज में 6 वर्षीय बच्ची के दुष्कर्म का आरोपी सिगरेट खरीदते दिखा

Goharganj Case: Latest Cctv Clip Shows Salman Khan, Accused Of Harassing 6-year-old Girl, Buying Cigarettes From Tea Stall At Nh 45#MadhyaPradesh #NH45 #MPNews pic.twitter.com/tiLbjhAZqM — Free Press Madhya Pradesh (@FreePressMP) November 27, 2025

जुर्म की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद 24 नवंबर को रायसेन के मंडीदीप क्षेत्र में लोगों ने आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सड़कें जाम कर दीं. भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को हल्का लाठीचार्ज करना पड़ा. विरोध के चलते लगातार तीन दिनों तक बाज़ार बंद रहे और भोपाल की ओर 14 किमी तथा ओबैदुल्लागंज की ओर 7 किमी तक लंबा ट्रैफिक जाम लग गया, जिसमें हजारों वाहन घंटों तक फंसे रहे.