Ganeshotsav 2025: मुंबई में 27 अगस्त से गणपति बप्पा की धूम, सुरक्षा को लेकर मुंबई पुलिस ने कसी कमर, ड्रोन और AI तकनीक से संदिग्ध व्यक्तियों पर रखेगी नजर; VIDEO

(Photo Credits Twitter)

Ganeshotsav 2025: मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र में 27 अगस्त 2025 से गणेशोत्सव की धूम शुरू होने जा रही है. इस दौरान लालबागचा राजा, चिंतामणि गणेश जैसे प्रसिद्ध मंडलों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है. सुरक्षा में किसी भी तरह की चूक न हो, इसके लिए मुंबई पुलिस ने व्यापक इंतजाम किए हैं .गणेशोत्सव 27 अगस्त से 6 सितंबर तक 10 दिनों तक चलेगा, जिसमें गणपति की स्थापना, डेढ़ दिन, तीन दिन, पांच दिन और सात दिन के उत्सव शामिल हैं.

ड्रोन, AI और स्पेशल फोर्स से कड़ी निगरानी

मुंबई पुलिस ने गणपति के आगमन से विसर्जन तक सुरक्षा के लिए पुख्ता व्यवस्था की है. भीड़ और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के लिए ड्रोन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) तकनीक और स्पेशल फोर्स तैनात की गई हैं. मुंबई पुलिस के संयुक्त आयुक्त (कानून व्यवस्था) सत्यनारायण चौधरी ने बताया कि इस बार 18,000 से अधिक पुलिसकर्मी शहर भर में तैनात होंगे, जिसमें 36 डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस (DCP), 51 असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस (ACP), 2,637 पुलिस अधिकारी और 14,430 पुलिस कांस्टेबल शामिल हैं.

11,000+ सीसीटीवी और ड्रोन से निगरानी

शहर के 11,000 से अधिक सार्वजनिक गणेश मंडलों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में ड्रोन कैमरों से 24 घंटे निगरानी होगी. इसके अलावा, 11,000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे शहर के हर कोने पर नजर रखेंगे. पहली बार AI तकनीक का उपयोग कर अपराधियों और संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान की जाएगी. लालबागचा राजा जैसे प्रमुख मंडलों के लिए विशेष सुरक्षा व्यवस्था होगी, जिसमें 500 से अधिक पुलिसकर्मी, डॉग स्क्वॉड और बॉम्ब डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्क्वॉड (BDDS) तैनात रहेंगे. गिरगांव चौपाटी, जूहू चौपाटी, माहिम, शिवाजी पार्क और अन्य विसर्जन स्थलों पर विशेष सीसीटीवी कवरेज होगा.

विसर्जन स्थलों पर अतिरिक्त सुरक्षा

विसर्जन के दौरान गिरगांव चौपाटी, जूहू चौपाटी, शिवाजी पार्क, मालवणी और अन्य प्रमुख स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा. 450 मोबाइल पेट्रोल वैन और 350 बीट मार्शल शहर में गश्त करेंगे. 6 सितंबर को अंतिम विसर्जन के दिन 5,000 अतिरिक्त पुलिसकर्मी तैनात होंगे, क्योंकि इस दिन भारी भीड़ की उम्मीद है.

महिला और बच्चों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान

महिलाओं, बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं. महिला पुलिस दस्ते को तैनात किया गया है ताकि महिला भक्तों को कोई असुविधा न हो. गणेश मंडलों को प्रशिक्षित स्वयंसेवकों को तैनात करने और अपने पंडालों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए गए हैं.

ट्रैफिक व्यवस्था और प्रतिबंध

मुंबई पुलिस ने गणेशोत्सव के लिए विशेष ट्रैफिक व्यवस्था की है. कोलाबा, मरीन ड्राइव, कलबादेवी, गिरगांव, दादर, शिवाजी पार्क, लालबाग, परेल, बायकुला और बोरीवली में कई सड़कें बंद या डायवर्ट होंगी। 49 सड़कों पर ट्रैफिक पूरी तरह बंद रहेगा, जबकि 55 सड़कों पर एकतरफा यातायात लागू होगा। भारी वाहनों और निजी बसों का प्रवेश दक्षिण मुंबई में सुबह 7 बजे से आधी रात तक प्रतिबंधित रहेगा, जबकि उपनगरों में सुबह 8-11 बजे और शाम 5-9 बजे तक। मुख्य विसर्जन दिनों में 24 घंटे प्रतिबंध रहेगा.‘नो पार्किंग’ जोन सख्ती से लागू होंगे। पुराने और खतरनाक रोड ओवर ब्रिज (ROB) पर एक समय में 100 से अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर रोक है.

गणेश मंडलों के लिए दिशा-निर्देश

मुंबई पुलिस ने सभी गणेश मंडलों को अपने पंडालों में सीसीटीवी कैमरे लगाने, प्रशिक्षित स्वयंसेवकों को तैनात करने और विसर्जन के लिए निर्धारित मार्गों का पालन करने के निर्देश दिए हैं. बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेशानुसार, रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक 50 डेसिबल से अधिक शोर पर रोक है, और डीजे सिस्टम के उपयोग पर प्रतिबंध लागू है. मंडलों से शोर प्रदूषण कम करने की अपील की गई है।

नागरिकों से अपील

मुंबई पुलिस ने नागरिकों से सहयोग की अपील की है. संदिग्ध वस्तुओं या गतिविधियों की तुरंत सूचना देने और नियमों का पालन करने को कहा गया है.आपात स्थिति में 100 या 112 पर कॉल करें. विशेष रूप से महिलाओं, बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा पर ध्यान दिया जा रहा है.