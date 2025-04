Pune Shocker: राम नवमी पर पुणे में फायर स्टंट बना हादसा, कलाकार की हालत गंभीर; VIDEO

Pune Shocker: महाराष्ट्र के पुणे से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है. यहां तलेगांव दाभाड़े गांव में रामनवमी के जश्न के दौरान फायर-ब्रीदिंग स्टंट जानलेवा बन गया. जानकारी के मुताबिक, रविवार शाम को हुए इस हादसे में 20 वर्षीय शिवम सुधीर कासर का चेहरा आग में बुरी तरह जल गया. शिवम एक स्पोर्ट्स अकादमी का छात्र है और मल्लखंभ पर स्टंट कर रहा था. यह हादसा मरुति मंदिर चौक के पास हुआ, जहां बड़ी संख्या में लोग राम नवमी का उत्सव देखने इकट्ठा हुए थे.

मोबाइल कैमरे में कैद हुए इस खतरनाक स्टंट में शिवम दो जलती हुई मशालों के साथ मल्लखंभ पर चढ़ रहा था. इस दौरान वह मुंह से ज्वलनशील तरल पदार्थ उड़ा रहा था, लेकिन अचानक आग घूम गई और सीधे उसके चेहरे पर गिर गई.

A fire-breathing stunt went horribly wrong during #RamNavami celebrations in Pune, leaving the performer with severe facial burns. The moment he blew a mouthful of kerosene oil onto the open flame, the fire travelled back onto his face. #Mallakhambhttps://t.co/MRsxdtrVKH pic.twitter.com/TzV0sfUg9I

— Diwakar Sharma (@DiwakarSharmaa) April 7, 2025