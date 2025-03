Elon Musk Accuses Biden: '8 दिन के लिए गए थे, लेकिन अब 8 महीने हो गए': Sunita Williams और Butch Wilmore की वापसी को लेकर बोले एलन मस्क; बाइडेन प्रशासन पर लगाया गंभीर आरोप

Elon Musk Accuses Biden: अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर महज 8 दिनों के लिए अंतरिक्ष में गए थे, लेकिन पिछले 8 महीने से वहीं फंसे हैं. राहत की बात यह है कि वह जल्द ही पृथ्वी पर लौटने वाले हैं. स्पेसएक्स के प्रमुख एलन मस्क ने दावा किया है कि उनकी कंपनी 6 महीने पहले ही उन्हें वापस ला सकती थी, लेकिन जो बाइडेन प्रशासन ने इसकी अनुमति नहीं दी. इस पूरे घटनाक्रम को लेकर अमेरिका की राजनीति में भी हलचल तेज हो गई है. डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क ने बाइडेन प्रशासन पर इस देरी के लिए आरोप लगाए हैं, जबकि NASA ने इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है।

मस्क ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा, "ये दोनों अंतरिक्ष यात्री केवल 8 दिन के लिए गए थे, लेकिन अब 8 महीने हो गए हैं. स्पेसएक्स ने उन्हें वापस लाने के लिए एक और ड्रैगन कैप्सूल भेजने की योजना बनाई थी, लेकिन बाइडेन प्रशासन (नासा) ने इसकी मंजूरी नहीं दी."

The astronauts were only supposed to be up there for 8 days and now have been there for 8 months.

SpaceX could have sent up another Dragon and brought them home 6 months ago, but the Biden White House (not NASA) refused to allow it.

President Trump asked to bring them back as… https://t.co/BVsHRn2Ocf

— Elon Musk (@elonmusk) March 5, 2025