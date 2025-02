Video: महाकुंभ के बाद अयोध्या बना सबसे बड़ा तीर्थ केंद्र, रामलला के दर्शन के लिए उमड़ रहा जनसैलाब

Devotees continue to arrive at Ayodhya | X

अयोध्या: प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ मेला में संगम स्नान के बाद श्रद्धालुओं का एक बड़ा हुजूम अयोध्या पहुंच रहा है. रामलला के दर्शन के लिए लता मंगेशकर चौक से लेकर श्री राम जन्मभूमि मंदिर तक लंबी कतारें लग रही हैं. हर कोई भगवान राम की भव्य मूर्ति और भव्य मंदिर के दर्शन करने के लिए उत्साहित है.

महाकुंभ मेला खत्म होने के बाद श्रद्धालु अयोध्या, वाराणसी, चित्रकूट और विंध्याचल जैसे तीर्थ स्थलों की ओर रुख कर रहे हैं. लेकिन इस बार सबसे ज्यादा भीड़ अयोध्या में देखने को मिल रही है. लोग रामलला के दर्शन के अलावा सरयू में स्नान कर पुण्य अर्जित कर रहे हैं.

हनुमानगढ़ी में बजरंगबली के दर्शन के लिए भी भक्तों की लंबी कतारें देखी जा रही हैं.

श्रद्धालु मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए कह रहे हैं कि उनकी अगुवाई में अयोध्या का भव्य रूप देखने को मिल रहा है.

#WATCH | Uttar Pradesh | Devotees continue to arrive at Ayodhya's Shri Ram Janmabhoomi Temple to offer prayers after visiting the Maha Kumbh Mela. pic.twitter.com/861ytN8vx8

— ANI (@ANI) February 25, 2025