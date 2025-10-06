Cyclone Shakti: चक्रवात तूफ़ान ‘शक्ति’ के चलते मुंबई सहित महाराष्ट्र में आज बारिश का अलर्ट, जानें प्रदेश में 6 अक्टूबर को कैसा रहेगा मौसम

(Photo Credits IANS)

Cyclone Shakti: महाराष्ट्र में मौसम एक बार फिर करवट लेने वाला है. अरब सागर में तेजी से बढ़ रहा चक्रवात ‘शक्ति’ सोमवार को मुंबई सहित महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों में बारिश और तूफान ला सकता है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने विदर्भ के पांच जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, जिसमें गरज के साथ तीव्र बारिश की चेतावनी दी गई है.

कोंकण, मराठवाड़ा में हो सकती है बारिश

अक्टूबर की शुरुआत में सूखे मौसम के बाद, अब महाराष्ट्र में बारिश फिर से सक्रिय होने वाली है. IMD के अनुसार, अगले तीन दिनों तक कोंकण, मराठवाड़ा और विदर्भ क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश की उम्मीद है. यह चक्रवातीय तूफान के कारण हो रहा है. यह भी पढ़े: Cyclone Shakti: चक्रवात ‘शक्ति’ से मुंबई और महाराष्ट्र में भारी बारिश से कोई खतरा नहीं, अफवाहों की जगह सत्यापित अपडेट पर भरोसा करने की अपील

मुंबई और आसपास के जिलों में आज हो स्काटिया है बारिश!

मुंबई और आसपास के उपनगरों में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और हल्की से मध्यम बारिश होगी.अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 30 डिग्री सेल्सियस और 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। वहीं, अगले दिन यानी मंगलवार तक ठाणे और पालघर जिलों में बारिश की तीव्रता बढ़ने की उम्मीद है.

पश्चिमी महाराष्ट्र में भी बारिश की संभावना

पश्चिमी महाराष्ट्र, जिसमें सोलापुर शामिल है, में अस्थायी सूखे के कारण तापमान में वृद्धि हुई थी, लेकिन 8 अक्टूबर से बारिश फिर से शुरू होने की संभावना है.

उत्तरी महाराष्ट्र के धुले, नंदुरबार और नासिक जैसे जिलों में मंगलवार को गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, जिसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है.

मराठवाड़ा में ताजा बारिश की संभावना

मराठवाड़ा, जहां बारिश कुछ समय के लिए रुकी थी, वहां अब सभी आठ जिलों में ताजा बारिश की संभावना है। छत्रपति संभाजीनगर में 7 अक्टूबर के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है, और धाराशिव के कुछ तालुकों में भारी बारिश की आशंका है.

पूर्वी विदर्भ में भी बारिश की उम्मीद

पूर्वी विदर्भ क्षेत्र, जिसमें नागपुर, चंद्रपुर, भंडारा, गोंदिया और गडचिरोली शामिल हैं, में सोमवार को बारिश की गतिविधि बढ़ेगी। हालांकि, 7 अक्टूबर तक चक्रवात के दूर जाने के साथ बारिश की तीव्रता धीरे-धीरे कम होने की उम्मीद है.