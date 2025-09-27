CSBC Bihar Police Result: बिहार पुलिस कांस्टेबल 2025 का रिजल्ट जारी, csbc.bihar.gov.in से करें डाउनलोड

(Photo : X)

CSBC Bihar Police 2025 Constable Result: बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2025 का रिजल्ट आ गया है. अगर आपने भी यह परीक्षा दी थी, तो अब आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं. सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल (CSBC) ने लिखित परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है.

आप अपना रिजल्ट बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट - csbc.bihar.gov.in पर जाकर चेक और डाउनलोड कर सकते हैं. इस भर्ती अभियान के जरिए कुल 19,838 पदों को भरा जाएगा.

अगले दौर के लिए 99,000 से ज्यादा उम्मीदवार चुने गए

लिखित परीक्षा में 99,000 से ज्यादा उम्मीदवारों को अगले दौर के लिए चुना गया है, जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट (PET) यानी शारीरिक दक्षता परीक्षा है. जो लोग इस टेस्ट को पास कर लेंगे, उन्हें बिहार पुलिस और बिहार स्पेशल आर्म्ड फोर्स में भर्ती किया जाएगा.

यह लिखित परीक्षा 38 जिलों के 627 केंद्रों पर आयोजित की गई थी. इसमें 13 लाख से ज्यादा उम्मीदवार शामिल हुए थे. परीक्षा पास करने के लिए कम से कम 30 प्रतिशत अंक लाना जरूरी था.

अपना रिजल्ट कैसे डाउनलोड करें?

रिजल्ट चेक करना बहुत आसान है. बस इन स्टेप्स को फॉलो करें:

सबसे पहले बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट - csbc.bihar.gov.in पर जाएं. होमपेज पर आपको "Written Exam Results For Shortlisting of Candidates" का लिंक दिखेगा, उस पर क्लिक करें. क्लिक करते ही रिजल्ट की एक PDF फाइल अपने आप डाउनलोड हो जाएगी. इस फाइल में उन सभी उम्मीदवारों के रोल नंबर दिए गए हैं, जिन्होंने परीक्षा पास की है. इस लिस्ट को भविष्य के लिए सेव करके रख लें.

बोर्ड ने बताया है कि होम गार्ड के लिए 8,925 और गैर-हाउसकीपर पदों के लिए 8,930 उम्मीदवारों का चयन किया गया है.