Maharashtra Weather Update: मुंबई सहित महाराष्ट्र में क्या आज भी होगी भारी बारिश? IMD से जानें 8 सितंबर का मौसम का ताजा अपडेट

(Photo Credits Twitter)

Maharashtra Weather Update: महाराष्ट्र में मानसून पूरी तरह से सक्रिय है, लेकिन सितंबर का महीना चल रहा है और बारिश अब कम होने की संभावना है. गणेशोत्सव के दौरान प्रदेश में भारी बारिश जरूर देखी गई, लेकिन महाराष्ट्र का मौसम अब बदलाव के संकेत दे रहा है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, सोमवार, 8 सितंबर को राज्य के अधिकांश हिस्सों में बारिश की तीव्रता कम होगी, जबकि विदर्भ के कुछ जिलों में भारी बारिश हो सकती है.

मुंबई और कोंकण में बारिश की तीव्रता में कमी

मुंबई और कोंकण क्षेत्र में बारिश की गतिविधि कम होने की उम्मीद है. मौसम विज्ञान विभाग ने अगले 24 घंटों में मुंबई शहर, उपनगरों, रायगढ़, ठाणे और पालघर में मध्यम बारिश की भविष्यवाणी की है. इन क्षेत्रों के लिए कोई मौसम चेतावनी जारी नहीं की गई है. यानी इन जिलों में आज भारी बारिश की उम्मीद नहीं है. यह भी पढ़े: Maharashtra Weather Update: महाराष्ट्र में आज क्या होगी बारिश? जानें मौसम का ताजा अपडेट

उत्तर महाराष्ट्र में भी बारिश की तीव्रता कम होगी

उत्तर महाराष्ट्र, जहां सितंबर के पहले सप्ताह में भारी बारिश हुई थी, अब बारिश की तीव्रता कम होगी। अलग-अलग स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश संभव है, लेकिन किसी भी जिले के लिए कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है.

पश्चिमी महाराष्ट्र में बादल छाए रहेंगे

पश्चिमी महाराष्ट्र, जिसमें पुणे, सातारा, सांगली, सोलापुर और कोल्हापुर शामिल हैं, में IMD ने आमतौर पर बादल छाए रहने की संभावना जताई है, लेकिन कोई बड़ी बारिश की चेतावनी लागू नहीं है.

मराठवाड़ा में बारिश की तीव्रता में कमी

मराठवाड़ा, जिसमें छत्रपति संभाजीनगर और आसपास के जिले शामिल हैं, में मौसम सूखा रहने का अनुमान है। IMD ने 8 सितंबर को कोई बड़ी बारिश की उम्मीद नहीं जताई है, हालांकि सप्ताह के बाद में फिर से बारिश की गतिविधि शुरू हो सकती है.

पूर्वी विदर्भ में मॉनसून सक्रिय रहेगा

इसके विपरीत, पूर्वी विदर्भ में मॉनसून की स्थिति सक्रिय रहेगी. वर्धा, नागपुर, चंद्रपुर, भंडारा, गोंदिया और गढ़चिरौली जैसे जिलों में भारी बारिश के साथ गरज और बिजली के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है. इस बीच, महाराष्ट्र का बाकी हिस्सा 8 सितंबर को ज्यादातर सूखा रहने की संभावना है. IMD के पूर्वानुमान के अनुसार, 9 सितंबर से कुछ क्षेत्रों में बारिश फिर से तेज हो सकती है.