Budgam Road Accident: जम्मू-कश्मीर के बडगाम में बड़ा हादसा, दो वाहनों की टक्कर में 4 की मौत, कई घायल; VIDEO

(Photo Credits ANI)

Budgam Road Accident: जम्मू-कश्मीर के बडगाम जिले में शनिवार रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें चार लोगों की मौत हो गई और सात अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसा रात करीब साढ़े दस बजे वाटरवानी (पलार) इलाके की बडगाम रिंग रोड पर उस समय हुआ जब एक टाटा सूमो पैसेंजर वाहन और एक डंपर ट्रक आमने-सामने टकरा गए. टक्कर इतनी जोरदार थी कि सूमो वाहन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और उसके पार्ट्स सड़क पर बिखर गए.

हादसे का डिटेल्स

घटना के समय सूमो में कुल नौ से दस यात्री सवार थे, जो महवाड़ा गांव के रहने वाले थे और किसी समारोह से लौट रहे थे. मृतकों में एक ही परिवार के दो सदस्य शामिल हैं. सभी चार मौतें सूमो में सवार यात्रियों की हुईं, जबकि डंपर ड्राइवर सुरक्षित बताया जा रहा है. प्रारंभिक जांच में तेज रफ्तार, अंधेरा और मोड़ पर कम दृश्यता को हादसे का मुख्य कारण माना जा रहा है. यह भी पढ़े: Ranchi Road Accident: रांची में अनियंत्रित होकर डैम में गिरी कार, तीन पुलिसकर्मियों की मौत

बडगाम में बड़ा हादसा

#WATCH | Budgam, J&K: 4 dead and several injured in a collision between two vehicles. pic.twitter.com/sGEA3jbuj8 — ANI (@ANI) November 16, 2025

मामले में जांच शुरू

स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस और एम्बुलेंस को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को बडगाम जिला अस्पताल पहुंचाया. वहां से गंभीर रूप से घायल सात लोगों को श्रीनगर के एसएमएचएस अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां उनका इलाज जारी है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और दोनों वाहनों को हटाकर सड़क को बहाल कर दिया गया है.

नेताओं ने जताया शोक

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने हादसे पर गहरा शोक जताते हुए प्रशासन को घायलों के लिए तत्काल चिकित्सा सुविधा और हर संभव मदद देने के निर्देश दिए. उन्होंने दुर्घटना के कारणों की गहन जांच कराने का भी आदेश दिया। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी शोक व्यक्त करते हुए कहा कि वे बहुमूल्य जानों के नुकसान से बेहद दुखी हैं और शोक संतप्त परिवारों के साथ संवेदना जताते हैं.