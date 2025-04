Murshidabad Violence: 'BSF पर पेट्रोल बम और ईंटों से हुआ हमला': मुर्शिदाबाद के शमशेरगंज में बवाल, हालात अब भी तनावपूर्ण (Watch Video)

Murshidabad Violence: पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के शमशेरगंज इलाके में हालात अभी भी गंभीर बने हुए हैं. बीएसएफ की साउथ बंगाल फ्रंटियर के डीआईजी पीआरओ नीलोत्पल कुमार पांडे ने बताया कि सुरक्षाबलों की टीमों पर पेट्रोल बम और पत्थरों से हमला किया गया. उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमला करने वाले वही लोग हैं जो लगातार इलाके में तनाव फैला रहे हैं. डीआईजी पांडे ने कहा, "हमारी पार्टी पर जैसे युद्ध छिड़ गया हो, वैसे बम और पत्थर बरसाए गए."

हालांकि उन्होंने ये भी बताया कि इस हमले में कोई जवान गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ है. इतनी भारी पत्थरबाज़ी में हल्की-फुल्की चोट लगना तो लाज़मी है. स्थिति अब थोड़ी बेहतर है.

#WATCH | Kolkata, West Bengal | On Murshidabad violence, DIG PRO of BSF's South Bengal Frontier, Nilotpal Kumar Pandey, says, "The situation became more serious yesterday. There were regions in the Samserganj area where our parties were attacked with petrol bombs and stones...… pic.twitter.com/7kAXpsxnfw

— ANI (@ANI) April 13, 2025