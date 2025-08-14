Mumbai Rain Video: मुंबई में बारिश के बीच IMD का 'येलो' अलर्ट; जानें ठाणे, नवी मुंबई समेत आस-पास के जिलों में आज कैसा रहेगा मौसम का हाल
Mumbai Rain

Mumbai Rain Update: देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में पिछले कई दिनों से रुक-रुक कर हल्की बारिश हो रही थी, लेकिन 14 अगस्त की सुबह से एक बार फिर मूसलाधार बारिश शुरू हो गई है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने आज के लिए 'येलो' अलर्ट जारी किया है, जिसका मतलब है कि मुंबई में भारी बारिश की संभावना है. IMD के अलर्ट के चलते नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है. ताकि किसी हादसे से बचा जा सके.

बारिश का असर ट्रैफिक पर

मुंबई में जारी बारिश बीच सड़कों पर जलभराव और यातायात में बाधा देखने को मिली. सुबह ऑफिस जाने वाले लोगों को खासा परेशान होना पड़ा. यह भी पढ़े: Rain Red Alert: दिल्ली-NCR में मूसलाधार बारिश से हाल बेहाल, गुरुग्राम बना ‘तालाब’, हिमाचल में भी तबाही

मुंबई मुसलाधार बारिश

आसपास के जिलों में कैसा रहेगा मौसम?

मुंबई के अलावा ठाणे और नवी मुंबई जैसे आसपास के जिलों में भी भारी बारिश जारी हैं. मौसम विभाग के अनुसार, दिन में कुछ हिस्सों में बारिश के आसार बने हुए हैं.

मुंबई की लोकल ट्रेन सेवा पर असर!

बारिश का असर मुंबई की लोकल ट्रेन सेवाओं पर भी देखा गया सेंट्रल और हार्बर लाइन पर कुछ ट्रेनों में देरी हुई, जिससे स्टेशनों पर यात्रियों की भीड़ नजर आई. हालांकि वेस्टर्न लाइन लगभग समय पर चल रही है.

High Tide को लेकर चेतावनी

मुंबई में भारी बारिश के बीच समुद्र में ऊंची लहरें (High Tide) उठने की भी संभावना जताई गई है. प्रशासन की ओर से लोगों से अपील की गई है कि वे समुद्र के किनारे जाने से बचें, क्योंकि तेज़ बारिश के साथ ऊंची लहरें खतरनाक साबित हो सकती हैं.