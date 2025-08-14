बच्चों को आवारा कुत्ते से बचाने के लिए जर्मन शेफर्ड ने सुपरहीरों की तरह लगाई बालकनी से छलांग, देखें Viral Video
बच्चों को बचाने के लिए बालकनी से कूदा जर्मन शेफर्ड (Photo Credits: X)

Viral Video: एक तरफ जहां देश के कई हिस्सों से आवारा कुत्तों (Stray Dog)  द्वारा हमले की खबरें आए दिन सामने आती रहती हैं तो वहीं दूसरी तरफ पालतू कुत्तों (Pet Dogs) के बहादुरी और ईमानदारी के किस्से भी सुनने या देखने को मिलते रहते हैं. इस बीच सोशल मीडिया पर देवभूमि उत्तराखंड (Uttarakhand) के ऋषिकेश (Rishikesh) से एक दिल को छू लेने वाला वीडियो तेजी से वायरल (Viral Video) हो रहा है, जिसमें एक जर्मन शेफर्ड (German Shepherd) बच्चों को आवारा कुत्ते से बचाने के लिए बालकनी से सुपरहीरो की तरह छलांग लगाता हुआ नजर आ रहा है. जर्मन शेफर्ड जिस तरह से छलांग लगाकर बच्चों को आवारा कुत्ते से बचाता है, उसने लोगों का दिल जीत लिया है और लोग उसकी त्वरित प्रतिक्रिया व सुरक्षात्मक स्वभाव की जमकर सराहना कर रहे हैं.

इस वीडियो को @gharkekalesh नाम के एक्स हैंडल से शेयर किया गया है. इसके साथ कैप्शन लिखा है- ऋषिकेश में एक कुत्ता दूसरे कुत्ते से बच्चों को बचाने के लिए सुपरहीरो की तरह कूद पड़ा. शेयर किए जाने के बाद से अब तक इस वीडियो को 165.6k व्यूज मिल चुके हैं और लोगों ने अपनी-अपनी प्रतिक्रियाएं भी जाहिर की हैं. एक यूजर ने लिखा है- शाबाश, डोगेश भाई. एक सच्चे बॉडीगार्ड की तरह बच्चों को बचाया, जबकि दूसरे यूजर ने लिखा है- क्या गजब की छलांग लगाई. यह भी पढ़ें: Dog Attack On Child: अमरोहा जिले में बच्चे पर कुत्ते ने किया हमला, मासूम हुआ घायल, बाइक सवार युवकों ने बचाई जान; VIDEO

आवारा कुत्ते से बच्चों को बचाने के लिए बालकनी से कूदा जर्मन शेफर्ड

वायरल हो रहा वीडियो कथित तौर पर एक रिहायशी इलाके का है, जहां एक जर्मन शेफर्ड आराम से घर की बालकनी में बैठा दिखाई देता है. वो बैठकर सड़क पर आते-जाते लोगों को देख रहा होता है, तभी कुछ बच्चे सड़क से गुजरते हैं और उनके पीछे एक आवारा कुत्ता भी दौड़ता दिखाई देता है. आवारा कुत्ता कहीं बच्चों पर हमला ना कर दे, इसलिए जर्मन शेफर्ड एक्टिव हो जाता है और सुपरहीरो की तरह बालकनी से छलांग लगाते हुए आवारा कुत्ते की तरफ दौड़ पड़ता है. जर्मन शेफर्ड आवारा कुत्ते को बच्चों से दूर भगा देता है, जिससे बच्चे सेफ हो जाते हैं.