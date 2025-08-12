Dog Attack On Child: अमरोहा जिले में बच्चे पर कुत्ते ने किया हमला, मासूम हुआ घायल, बाइक सवार युवकों ने बचाई जान; VIDEO

अमरोहा, उत्तर प्रदेश: शहरों में आवारा कुत्तों के हमले की घटनाएं काफी ज्यादा बढ़ चुकी है. पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने भी आवारा कुत्तों को लेकर सख्त निर्देश जारी किए है. अब अमरोहा में आवारा कुत्तों ने एक बच्चे पर हमला कर उसको काटा. अमरोहा जिले में गजरौला कस्बे के अल्लीपुर में एक बच्चे पर कुत्ते ने हमला कर दिया. इस दौरान जब बच्चे को कुत्ते ने काटना शुरू किया तो इसी दौरान बाइक सवार वहां से जा रहे थे, उन्होंने बच्चे की जान कुत्ते से बचाई. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. बता दें की आवारा कुत्तों के हमलों में अब तक कई लोग घायल हो चुके है.
इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया X पर @jansamvaad24x7 नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Dog Attack on Security Guard: कुत्तों ने किया चौकीदार पर हमला, खुद को बचाने के लिए सिक्योरिटी गार्ड ने निकाला डंडा, तो डॉग लवर ने कर दी जमकर पिटाई, अंधेरी की घटना (Watch Video)
बच्चे पर कुत्ते ने किया हमला
#Amroha आवारा कुत्तों का आतंक मासूम पर जानलेवा हमला मासूम पर हमले की घटना बमुश्किल मासूम को कुत्तों के चंगुल से छुड़ाया स्थानीय कुत्तों के आतंक से परेशान,प्रशासन से कार्रवाई की मांग गजरौला थाना क्षेत्र के मोहल्ला अलीपुर चौपला का मामला@dmamroha@amrohapolice pic.twitter.com/NLVXeiXhCB
— जन संवाद 24x7 मीडिया ग्रुप (@jansamvaad24x7) August 11, 2025
बच्चा हुआ घायल
जिस बच्चे पर कुत्ते ने हमला किया, उसका नाम आहद सैफी है और वह आठ साल का है. वह अपने घर के सामने खेल रहा था इसी दौरान एक कुत्ता दौड़कर आया और उसने बच्चे को नीचे गिरा दिया और काट खाया. हमले में आहद के हाथ और पैर पर गहरे जख्म हो गए. परिवार के लोग उसे तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसका प्राथमिक उपचार शुरू किया. बच्चे को इंजेक्शन लगाए गए और घाव की ड्रेसिंग की गई.
बाइक सवार युवकों के कारण भागा कुत्ता
हमले के दौरान बच्चे की चीख-पुकार सुनकर वहां से गुजर रहे दो युवक बाइक रोककर तुरंत उसकी ओर दौड़े. उन्होंने कुत्ते को भगाकर बच्चे को उसकी पकड़ से छुड़ाया. मोहल्ले में लगे एक सीसीटीवी कैमरे में यह पूरा घटनाक्रम रिकॉर्ड हो गया, जिसमें साफ दिखाई देता है कि कुत्ता कितनी तेजी से बच्चे की ओर लपका और उसे गिरा दिया. बताया जा रहा है की इस कुत्ते ने पहले भी कई लोगों पर हमला किया है.लोगों ने नगर निगम से इसे पकड़ने की मांग की है.