Delhi-NCR 'Red Alert: दिल्ली-एनसीआर में बारिश के साथ सुबह की शुरुआत, आईएमडी ने जारी किया 'रेड अलर्ट'

नई दिल्ली, 14 अगस्त : दिल्ली-एनसीआर के कुछ हिस्सों में गुरुवार सुबह से बारिश शुरू हो गई. लगातार होती बारिश को देखते हुए भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने 'रेड'अलर्ट जारी कर दिया है. राष्ट्रीय राजधानी, गाजियाबाद, नोएडा और गुरुग्राम के इलाकों में झमाझम बारिश हुई. इस हफ्ते की शुरुआत में दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अन्य हिस्सों में भारी बारिश हुई थी, जिसके कारण मंगलवार को कई उड़ानें देरी से और रद्द हुईं.

आईएमडी ने गुरुवार सुबह 5:55 बजे अपने बुलेटिन में कहा, "अपडेट किया गया नाउकास्ट मैप अगले तीन घंटों के दौरान मुख्य रूप से हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तरी मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मध्यम से तेज बारिश का दौर दिखा रहा है. उत्तर प्रदेश के लिए, मौसम विभाग ने कई उत्तरी जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसमें बरेली, लखीमपुर, पीलीभीत, शाहजहांपुर, बहराइच, सीतापुर, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, गोंडा और महाराजगंज में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है.

पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अधिकांश स्थानों और पूर्वी क्षेत्र के कुछ स्थानों पर गुरुवार को बारिश या गरज के साथ छींटे पड़ने की आशंका है; 15 अगस्त से बारिश की तीव्रता कम होने का अनुमान है. आईएमडी ने यह भी बताया कि कुछ स्थानों पर गरज के साथ बिजली गिरने की संभावना है. देश भर में, मानसून की सक्रियता तेज हो गई है, जिसके कारण आईएमडी ने कई राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है. उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश होने की संभावना है, जबकि हिमाचल प्रदेश में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है.

जम्मू और कश्मीर और हरियाणा में भी कुछ स्थानों पर भारी बारिश का अनुमान है. विभाग ने जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में अलग-अलग स्थानों पर गरज के साथ बारिश या बिजली गिरने की चेतावनी दी है. साथ ही, जम्मू-कश्मीर में 30-40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी चेतावनी दी है.