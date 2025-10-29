Bihar Assembly Elections 2025: महागठबंधन के उम्मीदवारों के लिए तेजस्वी के साथ राहुल गांधी शुरू करेंगे चुनावी प्रचार

नई दिल्ली, 29 अक्टूबर : बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Assembly Elections) के लिए महागठबंधन की ओर से चुनावी अभियान तेज कर दिया गया है. अब चुनावी अभियान को धार देने के लिए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी बुधवार (Rahul Gandhi) से बिहार में चुनावी अभियान में हिस्सा लेंगे. राहुल गांधी चुनावी अभियान की शुरुआत करते हुए मुजफ्फरपुर और दरभंगा में जनसभाओं को संबोधित करेंगे. वह महागठबंधन के सीएम पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव के साथ संयुक्त रूप से मंच साझा करेंगे. दोनों नेता जनसभाओं को संबोधित करेंगे और महागठबंधन के उम्मीदवारों के पक्ष में वोट करने की अपील करेंगे.
राहुल गांधी और तेजस्वी यादव वोटर अधिकार यात्रा के बाद एक बार फिर एक साथ जनता के बीच होंगे. तय कार्यक्रम के अनुसार, राहुल गांधी बुधवार को दोपहर 12:30 बजे श्री कृष्ण राय यादव मैदान, सादपुरा बुजुर्ग, मझौलिया, सकरा, मुजफ्फरपुर में तेजस्वी यादव के साथ संयुक्त जनसभा को संबोधित करेंगे. इसके बाद दोपहर 2:15 बजे गंगा भगत मेमोरियल मैदान, दरभंगा में तेजस्वी यादव के साथ संयुक्त जनसभा होगी. बिहार कांग्रेस नेताओं के अनुसार, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राहुल गांधी का राज्य का पहला दौरा होगा. राहुल गांधी ने इससे पहले बिहार में वोटर अधिकार यात्रा में हिस्सा लिया था. उन्होंने 16 दिन बिहार में बिताए थे और कई जिलों में लोगों से बातचीत करने के लिए लगभग 1,300 किलोमीटर की यात्रा की थी. यह भी पढ़ें : संविधान पर उपदेश देने वाले प्रशांत किशोर खुद अनैतिक काम कर रहे हैं: दिलीप घोष
वोटर अधिकार यात्रा के बाद राहुल गांधी एक बार फिर बिहार लौट रहे हैं. हालांकि, एनडीए में शामिल नेताओं का मानना है कि राहुल गांधी के बिहार लौटने से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है. वोटर अधिकार यात्रा के दौरान लोगों को भ्रमित करने का माहौल बनाया गया. एसआईआर के नाम पर वोटर अधिकार यात्रा सिर्फ टूरिस्ट यात्रा बनकर रह गई है. बिहार की जनता इनके झूठे दावों में नहीं आने वाली है.
कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के चुनावी अभियान का जिक्र करते हुए कहा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी 29 अक्टूबर को बिहार आ रहे हैं. इसके बाद सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के कई कार्यक्रम तय हैं.