उत्तराखंड में हिमस्खलन: भारतीय सेना ने 14 नागरिकों को बचाया, घायलों को हेलीकॉप्टर से पहुंचाया अस्पताल

उत्तराखंड में भारतीय सेना ने एक बड़े राहत और बचाव अभियान के तहत 14 नागरिकों को हिमस्खलन प्रभावित इलाके से सुरक्षित निकाल लिया है. यह अभियान पिछले 24 घंटों से जारी है, जिसमें सेना के जवान लगातार मलबे में फंसे लोगों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं. उत्तराखंड के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हो रही भारी बर्फबारी के बीच चमोली जिले के बद्रीनाथ में सीमांत माणा गांव के पास शुक्रवार तड़के हिमस्खलन हो गया था.

मौसम में सुधार, घायलों को पहुंचाया गया अस्पताल

हल्के मौसम सुधार के बीच, सेना ने तीन घायल कर्मियों को हेलीकॉप्टर के माध्यम से माणा से जोशीमठ पहुंचाया, जहां उन्हें आवश्यक चिकित्सीय सहायता दी जा रही है. इन घायलों को सेना द्वारा हायर किए गए नागरिक हेलीकॉप्टरों की मदद से निकाला गया.

अभी भी जारी है खोज और बचाव अभियान

भारतीय सेना और अन्य बचाव दल लगातार राहत कार्यों में जुटे हुए हैं. खराब मौसम के बावजूद बचावकर्मी प्रभावित क्षेत्रों में खोज अभियान चला रहे हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी व्यक्ति फंसा न रह जाए.

Uttarakhand | 14 civilians have been rescued and evacuted from avalanche site by Indian Army this morning. Search and rescue operations continuing for more than 24 hours. With slight respite in the weather, three injured personnel evacuated from Mana to Joshimath for critical… pic.twitter.com/46gJQYxq8B

— ANI (@ANI) March 1, 2025