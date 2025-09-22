दीपावली पर इस बार शाम को नहीं होगी मुहूर्त ट्रेडिंग, जारी हुआ शेड्यूल

नई दिल्ली: नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) की ओर से सोमवार को दीपावली पर होने वाली मुहूर्त ट्रेडिंग का शेड्यूल जारी कर दिया गया है. आमतौर पर यह स्पेशल सेशन शाम को होता है लेकिन इस साल यह दोपहर को होगा. एनएसई द्वारा जारी नोटिफिकेशन में कहा गया कि दीपावली पर होने वाला स्पेशल ट्रेडिंग सेशन 21 अक्टूबर को दोपहर 1:45 से लेकर 2:45 के बीच होगा.

स्पेशल ट्रेडिंग सेशन में प्री-ओपनिंग सेशन भी होगा, जो कि दोपहर 1:30 बजे से 1:45 तक पूरे 15 मिनट का होगा. इसके अलाव क्लोजिंग सेशन होगा, जो कि दोपहर 2:55 से 3:05 तक चलेगा. वहीं, ट्रेड मोडिफिकेशन कट ऑफ टाइम दोपहर 1:45 से लेकर 3:15 तक होगा.

नया सत्र एक नए संवत (विक्रम संवत 2082) की शुरुआत का प्रतीक है और यह माना जाता है कि 'मुहूर्त' या शुभ घंटे के दौरान व्यापार करने से समृद्धि आती है. दीपावली के दिन शेयर बाजार में सामान्य कामकाज बंद रहता है.

हालांकि, स्पेशल सेशन के दौरान कोई भी व्यक्ति इक्विटी,कमोडिटी डेरिवेटिव्स, करेंसी डेरिवेटिव्स और इक्विटी फ्यूचर्स और ऑप्शंस आदि में कारोबार कर सकता है.

आमतौर पर मुहूर्त ट्रेडिंग शाम के समय होती है. पिछले साल विशेष मुहूर्त ट्रेडिंग सत्र एक नवंबर को शाम 6 बजे से 7 बजे तक आयोजित किया गया था. इस दौरान बाजार ने सकारात्मक रिटर्न दिया था.

कारोबार के अंत में सेंसेक्स 335 अंक या 0.42 प्रतिशत बढ़कर 79,724 और निफ्टी 99 अंक या 0.41 प्रतिशत की तेजी के साथ 24,304 पर था.

इस मुहूर्त ट्रेडिंग सत्र में व्यापक बाजार का रुझान भी सकारात्मक था. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) पर 3,017 शेयर हरे निशान, 558 शेयर लाल निशान और 73 शेयर बिना किसी बदलाव के बंद हुए थे. सेंसेक्स पैक में 30 में से 25 शेयर हरे निशान में बंद हुए थे.

महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा मोटर्स, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, नेस्ले, एनटीपीसी, टाटा स्टील, इंडसइंड बैंक, टाइटन, अल्ट्राटेक सीमेंट, सन फार्मा, आईटीसी, बजाज फाइनेंस, टीसीएस, मारुति सुजुकी और जेएसडब्ल्यू स्टील टॉप गेनर्स थे. एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा, विप्रो, आईसीआईसीआई बैंक और एशियन पेंट्स टॉप लूजर्स थे.