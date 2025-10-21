Muhurat Trading 2025: मुहूर्त ट्रेडिंग के दौरान इन शेयरों पर रहेगी निवेशकों की नजर, देखें पूरी लिस्ट

Muhurat Trading 2025

Muhurat trading top stocks to buy today: दिवाली के शुभ अवसर पर आज यानी मंगलवार, 21 अक्टूबर 2025 को भारतीय शेयर बाजारों में मुहूर्त ट्रेडिंग सत्र आयोजित किया जा रहा है. यह एक पुरानी और शुभ परंपरा है, जिसमें निवेशक नए सम्वत वर्ष की शुरुआत अच्छे निवेश से करते हैं. इस साल का सम्वत 2082 निवेशकों के लिए ‘सावधानी के साथ उत्साह’ लेकर आया है. बाजार विशेषज्ञों का मानना है, कि पिछले कुछ महीनों की अस्थिरता के बाद अब भारतीय शेयर बाजार धीरे-धीरे मजबूत स्थिति की ओर बढ़ रहे हैं, जिससे आने वाले समय में निवेशकों को बेहतर रिटर्न और स्थिरता देखने को मिल सकती है. आइए जानते हैं, कि इस मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन कौन से मजबूत और संभावनाशील शेयर खरीदकर निवेश की शुभ शुरुआत की जा सकती है.

मणप्पुरम फाइनेंस (Manappuram Finance)

मणप्पुरम फाइनेंस के शेयर में इस समय मजबूती देखने को मिल रही है. निवेशकों के लिए यह शेयर 287 रुपये से 288 रुपये के दायरे में खरीदने लायक माना जा रहा है, जबकि स्टॉप लॉस 274 रुपये और लक्ष्य 318 रुपये का रखा गया है. पिछले कुछ हफ्तों से यह शेयर सीमित दायरे में कारोबार कर रहा था, लेकिन अब यह 20-दिनों की मूविंग एवरेज 286 रुपये के ऊपर बंद हुआ है, जो तेजी की वापसी का संकेत देता है. फिलहाल शेयर का मुख्य रेजिस्टेंस 292 रुपये और 296 रुपये है, जबकि सपोर्ट स्तर 283 रुपये और 275 रुपये पर देखा जा रहा है.

जीएमआर एयरपोर्ट (GMR Airport)

जीएमआर एयरपोर्ट के शेयर में भी तेजी के संकेत देखने को मिल रहे हैं. निवेशक इस शेयर को 91 रुपये से 92 रुपये के दायरे में खरीद सकते हैं, जबकि स्टॉप लॉस 88 रुपये और लक्ष्य 98 रुपये तय किया गया है. यह शेयर इस समय 20 और 40 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर बना हुआ है, जो मजबूती दर्शाता है. तकनीकी संकेतक भी तेजी का समर्थन कर रहे हैं, और शेयर 90 रुपये से ऊपर स्थिर है, जिससे अपट्रेंड जारी रहने की उम्मीद है. फिलहाल इसका मुख्य रेजिस्टेंस 94 रुपये और सपोर्ट स्तर 90 रुपये व 89 रुपये पर है.

नेस्ले इंडिया (Nestle India)

नेस्ले इंडिया के शेयर में इस समय लंबी अवधि की तेजी के संकेत दिखाई दे रहे हैं. इस कंपनी के शेयर ने इनवर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न (Inverted Head And Shoulders Pattern) का ब्रेकआउट दिया है, जो यह दर्शाता है कि आने वाले समय में स्टॉक में और मजबूती देखने को मिल सकती है. रिपोर्ट्स के अनुसार, यह पैटर्न अक्सर लंबे अपट्रेंड की शुरुआत का संकेत देता है. इसलिए निवेशक इस शेयर पर नजर बनाए रख सकते हैं, क्योंकि इसमें आगे भी मुनाफे की संभावना बनी हुई है.

साउथ इंडियन बैंक (South Indian Bank)

साउथ इंडियन बैंक के शेयर में लंबी अवधि के बाद मजबूती के संकेत दिख रहे हैं. इस शेयर ने कंसोलिडेशन (स्थिरता) के बाद ब्रेकआउट दिया है, जिससे अपट्रेंड शुरू होने की संभावना बढ़ गई है. इसके अलावा, 100-सप्ताह की ईएमए (एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज) ने शेयर को लगातार मजबूत सपोर्ट दिया है. तकनीकी रूप से यह संकेत देता है, कि आने वाले समय में शेयर में और तेजी देखने को मिल सकती है.

केनरा बैंक (Canara Bank)

केनरा बैंक के शेयर में मजबूत रुझान देखने को मिल रहा है. मासिक चार्ट पर राइजिंग थ्री मेथड (Rising Three Method) पैटर्न बना है, जो बताता है कि शेयर का तेजी वाला ट्रेंड जारी रहने की संभावना है. यह पैटर्न आम तौर पर यह संकेत देता है, कि निवेशकों की दिलचस्पी अभी भी बनी हुई है और आने वाले समय में शेयर की कीमतों में और बढ़ोतरी हो सकती है.

आदित्य बिड़ला सन लाइफ एएमसी (Aditya Birla Sun Life AMC)

आदित्य बिड़ला सन लाइफ एएमसी के शेयर में तेजी के मजबूत संकेत दिखाई दे रहे हैं. यह शेयर साप्ताहिक चार्ट पर कप एंड हैंडल (Cup and Handle) पैटर्न से ब्रेकआउट हुआ है, और इस दौरान वॉल्यूम में भी बढ़ोतरी देखी गई है. यह तकनीकी रूप से दर्शाता है, कि शेयर में अपट्रेंड जारी रहने की संभावना है और निवेशकों के लिए यह आकर्षक अवसर हो सकता है.

जिंदल स्टेनलेस (Jindal Stainless)

जिंदल स्टेनलेस के शेयर में तेजी के संकेत मजबूत दिख रहे हैं. यह शेयर हाल ही में संकीर्ण दायरे (Narrow Range) से बाहर निकल चुका है, जिससे अपट्रेंड की संभावना बढ़ गई है. रिपोर्ट के अनुसार, इसका प्राइमरी ट्रेंड बुलिश (सकारात्मक) बना हुआ है जो निवेशकों के लिए आगे मुनाफे के अवसर की ओर इशारा करता है.

मोटिलाल ओसवाल निफ्टी रियल्टी ईटीएफ (Motilal Oswal Nifty Realty ETF)

यह शेयर लंबी अवधि के निवेशकों के लिए आकर्षक विकल्प है. रिपोर्ट के अनुसार, इसका चार्ट पॉज़िशनल खरीदारी (Positional Buy) का संकेत दे रहा है, जिसका मतलब है कि निवेशक इसे लंबी अवधि के लिए अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं. यह ईटीएफ रियल एस्टेट सेक्टर में स्थिर और संभावनाशील रिटर्न देने की क्षमता रखता है.

निफ्टी का मजबूती रुझान

रिपोर्ट के अनुसार, अप्रैल 2025 में निफ्टी ने निचले स्तर 21,743 से मजबूत रिकवरी दिखाई है और अब यह 25,625 तक पहुंच चुका है. 16 अक्टूबर को निफ्टी ने 25,448 के पिछले स्विंग हाई को पार करते हुए सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न (Symmetrical Triangle Pattern) से ब्रेकआउट किया, जिससे बाजार में मजबूती के स्पष्ट संकेत मिले हैं. यदि निफ्टी 26,600 के ऊपर स्थिर रहता है, तो यह अगले प्रमुख लक्ष्यों 27,347 और 28,000 तक बढ़ सकता है.

शेयर बनाम सोना

रिपोर्ट के अनुसार, सेंसेक्स बनाम गोल्ड का अनुपात चार्ट अब ओवरसोल्ड जोन में पहुंच गया है, जिससे निकट भविष्य में रिवर्सल की संभावना बन रही है. इसका मतलब है, कि आने वाले महीनों में भारतीय शेयर बाजार सोने और चांदी जैसी कीमती धातुओं की तुलना में बेहतर प्रदर्शन कर सकता है. विशेषज्ञों का भी मानना है, कि इस स्थिति में निवेशकों को इक्विटी में ओवरवेट (अधिक निवेश) और बुलियन में अंडरवेट (कम निवेश) की रणनीति अपनानी चाहिए.

मुहूर्त ट्रेडिंग कब?

आज 21 अक्टूबर को दोपहर 1:45 बजे से 2:45 बजे तक बीएसई और एनएसई में मुहूर्त ट्रेडिंग सत्र आयोजित किया जा रहा है. सम्वत 2082 की शुरुआत निवेशकों के लिए उत्साह और आशावाद लेकर आई है. निफ्टी और सेंसेक्स में तकनीकी मजबूती के संकेत मिल रहे हैं. और कुछ विशेष सेक्टरों में निवेश के अवसर बढ़ रहे हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि यदि निवेशक रणनीतिक और मजबूत स्टॉक्स में निवेश करें, तो आने वाला वर्ष उनके लिए लाभदायक साबित हो सकता है.

डिस्क्लेमर: यह लेख केवल जानकारी के उद्देश्यों के लिए है और इसे वित्तीय सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए. पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने वित्तीय निर्णय लेने से पहले स्वतंत्र पेशेवर सलाह लें. लेखक और प्रकाशक इस जानकारी के आधार पर किए गए किसी भी निर्णय या कार्य के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे. सभी निवेश जोखिमों के अधीन होते हैं और पाठकों को सावधानी से विचार करने की सलाह दी जाती है.