Stock Market Holiday: आज बंद है शेयर मार्केट, 22 अक्टूबर को 'बलि प्रतिपदा' के कारण BSE और NSE में छुट्टी

Stock Market Holiday For Bali Pratipada: आज यानी मंगलवार, 22 अक्टूबर को शेयर बाज़ार में कोई कारोबार नहीं होगा. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) दोनों 'बलि प्रतिपदा' के मौके पर बंद रहेंगे. यह त्योहार राजा बलि के धरती पर वापस लौटने की खुशी में मनाया जाता है.

शेयरों के अलावा आज इक्विटी, F&O (फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस) और करेंसी (मुद्रा) बाज़ार भी पूरी तरह बंद रहेंगे. कमोडिटी बाज़ार दिन के पहले हिस्से में बंद रहेगा, लेकिन शाम 5:00 बजे से ट्रेडिंग के लिए खुल जाएगा.

यह छुट्टी मुख्य रूप से महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे राज्यों में मनाई जाती है, जिससे व्यापारियों और निवेशकों को त्योहार के लिए एक लंबा ब्रेक मिल गया है.

भारत में दिवाली का जश्न अलग-अलग राज्यों में 5 से 6 दिनों तक चलता है. 21 अक्टूबर को भी महाराष्ट्र में दिवाली की छुट्टी के कारण मुंबई स्थित दोनों मुख्य एक्सचेंज (BSE और NSE) बंद थे.

मुहूर्त ट्रेडिंग कैसी रही?

हालांकि, 21 अक्टूबर को दिवाली के मौके पर शाम को एक घंटे के लिए 'मुहूर्त ट्रेडिंग' का खास सेशन रखा गया था. इस सेशन में बाज़ार लगभग सपाट (flat) ही बंद हुआ, यानी कोई बड़ा बदलाव नहीं दिखा.

निफ्टी 50 इंडेक्स 0.10% की मामूली बढ़त के साथ 25,868.60 पर और सेंसेक्स 0.07% की बढ़त के साथ 84,426 पर बंद हुआ. ICICI बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक जैसे शेयरों ने बाज़ार पर थोड़ा दबाव बनाया.

2025 में आगे कब-कब बंद रहेगा बाज़ार?

22 अक्टूबर के बाद, 2025 में शेयर बाज़ार में दो और छुट्टियां बाकी हैं:

5 नवंबर (गुरु नानक जयंती/गुरपुरब) 25 दिसंबर (क्रिसमस)

बाज़ार का सामान्य समय क्या है?

शेयर बाज़ार आम तौर पर शनिवार, रविवार और घोषित छुट्टियों को छोड़कर हर दिन खुला रहता है. ट्रेडिंग का मुख्य समय सुबह 9:15 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक होता है.