अमेरिका के 50% टैरिफ पर भारत ने देर से क्यों दिया जवाब? राजनाथ सिंह ने बताई वजह
Rajnath Singh | PTI

अमेरिका द्वारा भारतीय निर्यात पर 50% टैरिफ (Tariff) लगाने के फैसले पर भारत ने तुरंत प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी, इस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह (Rajnath Singh) ने सोमवार को स्पष्टीकरण दिया. मोरक्को की यात्रा के दौरान भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत ने संयम और परिपक्वता का परिचय दिया है.

राजनाथ सिंह ने कहा, “हमने तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दी. जो लोग बड़े दिल और व्यापक सोच वाले होते हैं, वे तुरंत जवाब नहीं देते.” अमेरिका ने यह टैरिफ भारतीय निर्यात पर लगाया था, जिसमें 25% अतिरिक्त दंडात्मक शुल्क भी शामिल था. यह कदम भारत के रूस से तेल खरीद जारी रखने के कारण उठाया गया था.

भारत ने संयम रखा- राजनाथ सिंह

PoK पर राजनाथ सिंह का भरोसा

इसी बातचीत के दौरान राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) पर भी अपनी राय व्यक्त की. उन्होंने कहा कि भारत बिना किसी आक्रामक कार्रवाई के PoK पर नियंत्रण हासिल कर लेगा.

उन्होंने कहा, “PoK खुद-ब-खुद हमारे नियंत्रण में आएगा. वहां पहले से ही लोग मौजूदा प्रशासन से आजादी की मांग कर रहे हैं.”

“वो दिन आएगा जब PoK कहेगा- मैं भी भारत हूं”

राजनाथ सिंह ने याद दिलाया कि उन्होंने पांच साल पहले भी यही बात कही थी. उन्होंने कहा, “मैंने तब भी कहा था कि हमें हमला करने या PoK को जबरन कब्जा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. एक दिन वहां की जनता खुद कहेगी, "मैं भी भारत हूं."

ये बयान ऐसे समय आए हैं जब विपक्ष ने ऑपरेशन सिंदूर (7 मई) के बाद सरकार पर सवाल उठाए थे. विपक्षी दलों ने आरोप लगाया था कि भारत के पास पाकिस्तान पर बढ़त होने के बावजूद युद्धविराम पर सहमति जताई गई और PoK कब्जाने का मौका खो दिया गया.