PM Modi Travels on Pothole-Ridden Road: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शनिवार, 20 सितंबर को गुजरात के लोथल से गांधीनगर तक सड़क मार्ग से यात्रा (PM Modi Gujrat Visit) करनी पड़ी, क्योंकि खराब मौसम के कारण उनका हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर सका. इस यात्रा का एक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर तेजी से वायरल हो गया, जिसमें प्रधानमंत्री का काफिला कई गड्ढों, जलभराव वाली (Waterlogged Roads) सड़कों और टूटी सड़कों से गुजरता हुआ दिखाई दे रहा है. वीडियो में साफ तौर पर दिखाया गया है कि प्रधानमंत्री का वाहन बार-बार गड्ढों में फंस रहा है और जलभराव वाले इलाकों से निकलने के लिए संघर्ष कर रहा है. यह घटना राज्य की सड़क और बुनियादी ढांचे की स्थिति की ओर ध्यान आकर्षित कर रही है. विशेषज्ञों का कहना है कि यह स्थिति सुधार की मांग को और मजबूत करती है.

यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री की सुरक्षा और सुविधा का पूरा ध्यान रखने के बावजूद, सड़कों की खराब स्थिति चिंता का विषय बनी हुई है.

गुजरात में गड्ढों के बीच गुजरा PM मोदी का काफिला

गुजरात की सड़कों के कारण PM मोदी के काफिले में देरी

