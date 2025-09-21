राष्ट्र के नाम संबोधन में बोले PM मोदी- पुराने टैक्स के जाल से मिली मुक्ति, अब नेक्स्ट जेनरेशन GST की बारी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए कल से शुरू हो रही नवरात्रि के लिए देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं. इसके साथ ही उन्होंने एक बड़ी घोषणा की है कि नवरात्रि के पहले दिन, यानी 22 सितंबर से, देश में 'नेक्स्ट जेनरेशन GST' सुधार लागू किए जाएंगे. पीएम ने कहा कि यह सिर्फ त्योहारों का समय नहीं है, बल्कि देश के आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण चरण भी है.

कल से शुरू होगा 'GST बचत उत्सव'

पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा, "कल से देश में 'GST बचत उत्सव' शुरू होगा. इससे आपकी बचत बढ़ेगी और आप अपनी पसंदीदा चीजें खरीद पाएंगे." उन्होंने विश्वास दिलाया कि 'GST बचत उत्सव' का लाभ समाज के हर वर्ग को मिलेगा और त्योहारों के इस मौसम में हर घर की खुशियां बढ़ेंगी.

पुराने टैक्स के जाल से मुक्ति

प्रधानमंत्री ने 2017 में लागू हुए GST को याद करते हुए कहा कि यह एक पुराना इतिहास बदलने और नया बनाने की शुरुआत थी. उन्होंने कहा, "दशकों तक हमारे देश के लोग और व्यापारी ऑक्ट्रॉय, एंट्री टैक्स, सेल्स टैक्स, एक्साइज, वैट, सर्विस टैक्स जैसे दर्जनों करों के जाल में उलझे हुए थे. एक शहर से दूसरे शहर माल भेजने के लिए अनगिनत चेकपॉइंट्स पार करने पड़ते थे."

केंद्र और राज्यों की वजह से ये संभव हो सका है. हर राज्य की शंका समाधान किया गया है. वन नेशन, वन टैक्स का सपना साकार होगा. टैक्स के जाल से परेशानी होती थी, लेकिन जीएसटी रिफॉर्म से सब कुछ आसान बन गया.

आत्मनिर्भर भारत की ओर एक और कदम

पीएम मोदी ने कहा कि नवरात्रि के पहले दिन से लागू हो रहे ये नए GST सुधार 'आत्मनिर्भर भारत' की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हैं. उन्होंने कहा, "ये सुधार भारत की विकास गाथा को गति देंगे, व्यापार को सरल बनाएंगे, निवेश को और अधिक आकर्षक बनाएंगे और विकास की दौड़ में हर राज्य को बराबर का भागीदार बनाएंगे." उन्होंने 'नेक्स्ट जेनरेशन GST' सुधारों और 'बचत उत्सव' के लिए देश के करोड़ों परिवारों को दिल से बधाई और शुभकामनाएं दीं.

हिंदी में 3 लाइन की समरी:

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में 22 सितंबर से नवरात्रि के साथ 'नेक्स्ट जेनरेशन GST' सुधार लागू करने की घोषणा की है. उन्होंने कहा कि इससे 'GST बचत उत्सव' की शुरुआत होगी, जिससे आम लोगों की बचत बढ़ेगी और व्यापार करना आसान होगा. ये सुधार देश के आर्थिक विकास को गति देंगे और हर परिवार में खुशियां लाएंगे.